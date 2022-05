Non solo Sangiovanni... nella nuova stagione di "Summertime" anche un brano di Sissi, "Per farti paura"

Sissi Per farti paura testo e significato del brano della giovane artista finalisti nella 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi inserito nella colonna sonora dell’ultima stagione della serie Netflix Summertime.

Sono sei, mai successo prima, gli artisti che domenica 15 maggio si contenderanno la vittoria ad Amici 21. Quattro cantanti e due ballerini. E tra i cantanti in gara c’è quella che per molti viene indicata come la favorita alla vittoria, la giovane Sissi, artista già nota al pubblico per la sua esclusione ad opera di Sfera Ebbasta, a X Factor (qui vi abbiamo raccontato la sua storia).

Dentro la scuola di Amici la ragazza ha lanciato ad oggi quattro singoli: Come, come, Stupidi Lovers, Danshari e Dove sei, brani che le hanno permesso di superare quota 730.000 ascoltatori mensili su Spotify e che hanno collezionato oltre 16 milioni di streaming ma non solo, Come, come è ormai vicinissima a diventare disco d’oro e, di conseguenza, il quarto brano di Amici 21 ad ottenere una certificazione dopo quelli di LDA, Albe e Alex.

Ma c’è un’altra soddisfazione fresca fresca e riguardante un brano del passato dell’artista…

Sissi per farti paura significato del brano

Nel 2020 Sissi ha pubblicato con Sugar Music (a proposito, chissà se anche lei come Sangiovanni, tornerà dopo Amici nella sua “vecchia” casa discografica) il brano Per farti paura, brano scritto da Davide Fanelli, che ha anche prodotto il pezzo, Giorgio Miccolupi e Martino Consigli.

Una canzone che parla di un amore con un lui dalla storia travagliata. Un ragazzo da provare a salvare o da capire o forse, semplicemente, da lasciare andare.

Ora questo brano, come già accaduto per il nuovo singolo inedito di Sangiovanni, Scossa, è stato inserito nell’ultima stagione della serie italiana Netflix Summertime. Un bel traguardo per la giovane artista che sembra essere apprezzata da giurie, discografici e artisti.

SISSI PER FARTi PAURA TESTO E AUDIO

Scordati di tutto il tempo che avrai

fai come non esistesse nemmeno

scordati di tutto adesso se ormai hai

spezzato il tempo, se hai

rotto il tuo cielo

Non sei più tu

non mi sembra almeno

ho il sole nei dubbi

tu hai le serpi in seno

ti vedo che hai gli occhi tristi, anche quando rido

e giocavi negli abissi

anche da bambino, ti guardo fisso

per farti paura

Non l’avrei pensato mai, il mondo sembra leggero

tu mi hai chiesto: lo tieni”, ti ho risposto: “lo tengo per te”

hai lasciato troppo presto la presa

non me la sono presa, non me la sono presa

Scordati di tutto, adesso che sai cose

che non ti avrei detto nemmeno

scordati di tutto, adesso se ormai hai

sprecato tempo, sei tornato indietro

Ho pensieri stupidi, mi puoi ascoltare, dargli peso, ma se vuoi, pure no

in queste abitudini, c’è qualcosa che non serve

e ne farei pure a meno

in questa città le luci mi fanno brillare gli occhi, per un poco mi acceco

ho pensato subito che parlando a bassa voce avresti capito meglio

il mondo sembra leggero

tu mi hai chiesto: lo tieni”, ti ho risposto: “lo tengo per te”

hai lasciato troppo presto la presa

non me la sono presa, non me la sono presa

Non l’avrei pensato mai, il mondo sembra leggero

tu mi hai chiesto: lo tieni”, ti ho risposto: “lo tengo per te”

hai lasciato troppo presto la presa

non me la sono presa, ma in realtà mi è scesa un po’