Amici 21: dopo l’esordio da 3 milioni di stream con “Come, come”, “Stupidi lovers” è il secondo inedito di Sissi

Sissi Stupidi Lovers testo e audio del nuovo singolo, il secondo lanciato ad Amici di Maria De Filippi dalla giovane artista urban.

Entrata nella scuola in corsa con una sfida avvenuta a fine ottobre, Sissi, di cui abbiamo raccontato la storia in questo articolo, si è da subito distinta come una delle allieve più apprezzate dai professori e dal pubblico.

Dopo Come, come, brano che ha collezionato quasi 3 milioni di stream su Spotify, arriva questo nuovo brano, Stupidi Lovers, scritto da Alessandro La Cava, Paolo Antonacci e Davide Simonetta. La produzione è di quest’ultimo con lo pseudonimo di d.whale.

SISSI Stupidi lovers testo e audio

si due stupidi lovers

per altre 24 o re e e

si due stupidi lovers

per altre 24 ore

luce di una luna rosa

vento freddo mal di gola

tutto il mondo sembra roma

ci si innamora

e ti piace camminare

perderci e poi ritornare

come è già passata unʼora

che storia che storia

che voglia che voglia

di farci lʼamore e di illudersi ancora

che non sia finita

e incrocio le dita

ma lo vedi che cosa tu mi fai

te ne accorgi che sono due giorni che non

siamo a casa

anche questa volta abbiamo fatto come vuoi

e le mani sugli occhi

e gli errori facciamoli ancora

quindi che fai tutto il giorno

non dirmi che hai sonno

si due stupidi lovers

per altre 24 o re e e

si due stupidi lovers

per altre 24 ore

non so più cosʼè la noia

quando passi dopo cena

costruiamo un tempio maya

che passi alla storia

che voglia che voglia

di farci lʼamore e di illudersi ancora

che non sia finita

e incrocio le dita

ma lo vedi che cosa tu mi fai

te ne accorgi che sono due giorni che non

siamo a casa

anche questa volta abbiamo fatto come vuoi

e le mani sugli occhi

e gli errori facciamoli ancora

quindi che fai tutto il giorno

non dirmi che hai sonno

si due stupidi lovers

per altre 24 o re e e

si due stupidi lovers

per altre 24 ore

dai pero

ci siamo fatti il nostro film o no

e non ci siamo dati il minimo

comunque vada dimmi che fai se non torno

te ne accorgi che sono due giorni che non

siamo a casa

anche questa volta abbiamo fatto come vuoi

e le mani sugli occhi

e gli errori facciamoli ancora

quindi che fai tutto il giorno

non dirmi che hai sonno

si due stupidi lovers

per altre 24 o re e e

si due stupidi lovers

per altre 24 ore