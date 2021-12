Un 2021 da hitmaker per il giovanissimo Alessandro La Cava: 11 dischi di platino, 3 dischi d’oro e oltre 200 milioni di stream

C’è un giovanissimo autore che quest’anno si è imposto prepotentemente per aver scritto alcune delle hit di questi 2021. Si chiama Alessandro La Cava e condivide due cose con “la penna di platino della musica italiana“, Federica Abbate. Come lei è un autore in esclusiva per Universal Music Publishing ed è stato scoperto, nel 2018, a Genova per Voi, il più noto Contest italiano per autori di canzoni.

Classe 2000, Alessandro scrive da quando aveva 11 anni, e ha dedicato la sua intera vita alla musica, studiando al conservatorio e diplomandosi presso il C.E.T. di Mogol come Autore di testi e Compositore di musica leggera.

Dal 2018 ha scritto per tantissimi artisti, anche molto diversi tra loro. Da Sangiovanni ad Annalisa, da Gaia a Noemi, da Aka 7even a Baby K, da Alfa a Deddy passando per B3N, Margherita Vicario.

Il 2021 di platino di Alessandro La Cava

Questo 2021 è stato l’anno del grande botto per il giovane autore che ha collezionato ad oggi, come autore/compositore, ben 11 dischi di platino, 3 dischi d’oro e più di 200 milioni di streaming.

Tra le hit di quest’anno va sicuramente citata malibu di Sangiovanni scritta con Sangio e Dario Faini. Il brano nel 2021 ha collezionato più di 100 milioni di streams, 7 dischi di platino e il riconoscimento come brano più ascoltato dell’anno su Spotify ed Apple music.

Anche l’ultimo singolo di Noemi, Guardare giù, è stato scritto da lui e lo vede anche in veste di co-produttore con Francesco “Katoo” Catitti.

Tra i brani di spicco firmati e co-firmati quest’anno da Alessandro ci sono anche San Lorenzo di Alfa feat. Annalisa, Lady, Hype e Raggi gamma di Sangiovanni, Ancora in due, Occhi verdi e Giove per Deddy, Con-Torta di Enula, Luna di Baby K, di Metà mondo di Gio Evan, Nuvole di Zanzare per Gaia, 6 PM di Aka 7even, Fili del tram di Beba e La meglio gioventù di Margherita Vicario.

L’anno si chiude con due nuovi brani scritti per i ragazzi della nuova edizioni di Amici di Maria De Filippi: Stupidi Lovers per Sissi e Prima di te per Albe.

E il 2022? Sicuramente sarà ricco di soddisfazioni per Alessandro che ha co-firmato ben tre brani in gara al Festival di Sanremo 2022 ovvero quelli di Rkomi, Sangiovanni e Noemi, tre artisti molto diversi tra loro che dimostrano la duttilità nella scrittura di questo giovane artista.