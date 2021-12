Torna “Genova per voi” il Contest per autori che ha scoperto Alessandro La Cava e Federica Abbate

Giunge alla nona edizione Genova per voi, il Contest per chi sogna di intraprendere il mestiere dell’autore. Tra i nomi lanciati negli scorsi anni ci sono Federica Abbate e Alessandro La Cava, autori che hanno firmato ben 6 delle 24 canzoni in gara al prossimo Festival di Sanremo.

Genova per voi è una realtà importante e consolidata del mondo dell’industria dello spettacolo, che ha contribuito significativamente al successo della musica italiana. Prodotta da ATID, con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, la collaborazione del Comune di Genova e il patrocinio dell’Università degli Studi di Genova, ha come premio un contratto editoriale con Universal Music Publishing Ricordi.

Tutti i finalisti, indipendentemente dall’età, beneficeranno inoltre dell’iscrizione gratuita per un anno a SIAE.

Genova per voi, la nuova edizione

La Direzione Artistica è del cantautore e drammaturgo Gian Piero Alloisio, la Direzione Organizzativa è del giornalista musicale Franco Zanetti. Ecco una loro dichiarazione su questa nuova edizione:

È un’altra edizione speciale, quella che si apre oggi. Se nel 2020 abbiamo voluto dare un segnale di reazione alla crisi provocata dalla pandemia, in questa nuova edizione, con la collaborazione del Comune e il patrocinio dell’Università degli Studi, vogliamo tornare a Genova in grande stile. Confortati dal sostegno di SIAE e di Universal Music Publishing e dal successo dei “nostri” Federica Abbate, Alessandro La Cava, Simone Cremonini, Emanuele Dabbono e Willie Peyote, siamo certi che “Genova per Voi” continuerà a fornire una vera opportunità professionale per nuovi autori di canzoni“.

La nona edizione si svolgerà su due anni: le Selezioni cominciano nel 2021, i Laboratori, i Seminari e la Finale si terranno invece nel 2022. Durante i Laboratori, i finalisti saranno seguiti dal team di Universal Music Publishing diretto da Klaus Bonoldi.

Le iscrizioni a “Genova per Voi” si chiudono l’11 marzo 2022. Per La scheda di iscrizione e il regolamento cliccate qui.

Tra gli artisti scoperti da Genova Per voi ci sono Federica Abbate, l’autrice italiana più venduta di sempre da noi ribattezzata anni fa “la penna di platino” della musica italiana, Alessandro La Cava, autore ventenne che ha conquistato 11 dischi di platino con i singoli scritti per Sangiovanni. Inoltre ha scritto canzoni per Alfa, Annalisa, Baby K, Benji, Deddy, Enula, Gaia e Noemi.

Emanuele Dabbono ha scritto, con e per Tiziano Ferro, hit come Incanto, Il Conforto, Valore assoluto, Lento/Veloce, Buona (cattiva) sorte e Come farebbe un uomo, ottenendo vari dischi di Platino.

Tra i vincitori delle scorse edizioni segnaliamo anche Simone Cremonini (Fedez, Emma, Marco Mengoni, Francesco Renga, Benji e Fede, Michele Merlo, Elodie, Marco Masini, Federica Carta e MyDrama), Maria Luisa De Prisco (Fiorella Mannoia) e il cantautore e rapper torinese Willie Peyote.