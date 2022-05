Sangiovanni: lancia “Scossa” e debutta come attore su Netflix in “Summertime”

sangiovanni Scossa testo. Il brano è il nuovo singolo inedito del cantautore inserito nella tracklist digitale dell’album Cadere volare.

Il nuovo singolo fa parte nella stagione finale di Summertime che sarà disponibile su Netflix dal 4 maggio. Il radio date del brano è invece fissato per venerdì 6 maggio.

La serie tra l’altro vede il debutto di sangiovanni davanti alla macchina da presa. Il giovane artista infatti reciterà la parte di sé stesso in uno degli episodi interpretando Scossa in un suo concerto estivo, in un locale all’aperto sulla riviera romagnola.

sangiovanni presenterà dal vivo il nuovo progetto discografico e tutte le sue hit dal vivo in un tour.

Queste le date live del CADERE VOLARE TOUR, prodotto da Friends and Partners in collaborazione con Sugarmusic. Il tour estivo arriva a grande richiesta dopo il sold out di tutte le date di maggio nei superclub e l’aggiunta dei due palasport il 19 OTTOBRE A ROMA (Palazzo dello Sport) e il 23 OTTOBRE A MILANO (Forum di Assago).

7 LUGLIO PORDENONE Pordenone Live 2022 – Parco San Valentino

8 LUGLIO MANTOVA Mantova Live 2022 – Piazza Sordello

10 LUGLIO FERRARA Summer Vibez – Piazza Ariostea

14 LUGLIO MORROVALLE (MC) Morro Festival – Arena San Francesco

16 LUGLIO ALBA (CN) Collisioni Festival – Piazza Medford

20 LUGLIO BERGAMO NXT Station – Piazzale degli Alpini

23 LUGLIO BELLINZONA (Svizzera) Castle on air

28 LUGLIO ROSOLINA MARE (RO) Rosolina beach festival – Piazzale Europa

29 LUGLIO CERVIA (RA) Piazza Garibaldi

4 AGOSTO FOLLONICA (GR) Summer Nights Festival – Parco Centrale

5 AGOSTO CASTIGLIONCELLO (LI) Castiglioncello Festival – Castello Pasquini

7 AGOSTO ASIAGO (VI) Asiago Live – Piazza Carli

25 AGOSTO RAGUSA Piazza Libertà

27 AGOSTO CATANIA Sotto il vulcano festival – Villa Bellini

28 AGOSTO CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA) Arena del mare

30 AGOSTO ROCCELLA JONICA (RC) Roccella Summer Festival – Castello

Sangiovanni scossa testo