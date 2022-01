“Non ho santi in paradiso” di Santoianni. Il nuovo disco raccontato brano per brano dal cantautore

Santoianni Non ho santi in paradiso è il titolo del nuovo album del cantautore milanese uscito per IoBoh Dischi/ADA Music Italy a due anni di distanza dal disco di debutto Fossi nato prima.

Un progetto discografico che rappresenta un’evoluzione artistica e sonora importante rispetto al progetto precedente prodotto a quattro mani con Molla.

Santoianni racconta:

Ho scelto il titolo “Non ho santi in paradiso” perché volevo che si percepisse già da esso il complesso mondo che c’è dietro alla realizzazione artistica ed emotiva del disco.

Per me rappresenta un concetto che lega il racconto e lo stato d’animo con il quale ho scritto le canzoni al contesto nel quale si muove oggi un cantautore indipendente e tutto il suo team di lavoro. “

Non ho santi in paradiso” è realmente un progetto indipendente, costruito sulle competenze di persone che si vogliono bene e che credono nella forza delle canzoni.

Al suo interno non ci sono schemi, formule. Ci sono tante idee di persone con background artistici e di vita differenti, che hanno messo dentro il meglio delle proprie possibilità e capacità. Senza l’aiuto di nessuno ma solo con la forza dei propri sogni

Abbiamo chiesto al cantautore di raccontarci le sette canzoni raccolte in questo album in evoluzione, un progetto uscito solo in digitale, per il momento, a cui si aggiungeranno durante l’anno nuove canzoni fino a portarla alla sua naturale completezza.

Non ho santi in paradiso di Santoianni è disponibile su tutte le piattaforme di musica digitale insieme al nuovo singolo, 15 secondi.

