Santoianni racconta i "15 secondi"... tempo a cui affidiamo sentimenti ed emozioni oggi

Santoianni 15 secondi testo in anteprima del nuovo singolo del cantautore che accompagna nelle radio l’uscita del nuovo disco, Non ho santi in paradiso. Brano e album usciranno in contemporanea sulle piattaforme digitali venerdì 7 gennaio.per IoBoh Dischi/ADA Music Italy.

Il brano, scritto dallo stesso Santoianni con Luca Giura e prodotto da Molla, che ha curato tutto il nuovo progetto discografico, è una canzone che parla della comunicazione al giorno d’oggi, in cui tutto deve essere racchiuso, raccontato e dichiarato nel tempo di una storia su Instagram.

Ecco come la racconta l’artista…

Abbiamo imparato ad avere il dono della sintesi, nel bene e nel male. Siamo capaci di far esplodere il racconto di un sentimento potente come l’amore in 15 secondi, così come di farlo finire affidandolo ad una “storia” che dopo 24 ore sarà già passato.

“Diciamo che ci amiamo, in quindici secondi” è un invito a non negarci la possibilità di continuare a vivere sentimenti istintivi come l’amore ma allo stesso tempo di vivere il nostro tempo.

Si può essere contemporanei senza però perdere la purezza del perdersi per strada in una grande città, l’emozione del rivedere per caso in un bar qualcuno che si è amato dopo anni di lontananza. L’invito a contaminare la realtà fisica con quella virtuale, tenendo solo il buono e ricordandoci che siamo tutti di passaggio… c’è spazio per tutti.

L’album Non ho santi in paradiso arriva dopo la pubblicazione di altri brani, che hanno rappresentato per l’artista l’inizio di un nuovo percorso musicale in collaborazione con il Producer Molla, e che hanno ricevuto l’interesse di diversi network radiofonici e televisivi italiani.

I brani che hanno anticipato la pubblicazione di Non ho santi in paradiso sono stati Stazione di sosta, Litorale, Exit e Forfait feat. The Andre. A queste canzoni si aggiungono gli inediti Rigore, 15 secondi e Pericolo.

Santoianni 15 secondi testo

(D.Santoianni / D.Santoianni – L.Giura )

SIAMO TUTTI DI PASSAGGIO

IN QUESTO VIAGGIO

E CI PESTIAMO I PIEDI PER UN PO’ DI SPAZIO

SIAMO TUTTI PER LA LIBERTÀ DEGLI ALTRI

MA L’IMPORTANTE È CHE NON CI SIA NIENTE

SOPRA IL MIO PASSAGGIO

DAI FACCIAMO UN PATTO

DICIAMO CHE CI AMIAMO IN QUINDICI SECONDI

DICIAMOCI PARTIAMO

SI PER POCHI GIORNI

IO CHE MI METTO IN POSA E TU CHE MI ASSECONDI

PERDIAMOCI IN CENTRO A MILANO

CHIEDIAMO AIUTO A UN TURISTA STRANIERO

PRENDIAMOCI DAVVERO LA MANO

STAVOLTA ANDREMO LONTANO LONTANO LONTANO

CHIEDIAMO AL MONDO INTERO IN QUINDICI SECONDI

DI PERDONARE TUTTI I NOSTRI SBAGLI

DICIAMOCI QUALCOSA

HO UN SOGNO DA PROPORTI

NON CONDIVIDIAMO PIÙ NIENTE CON ALTRA GENTE

DI QUESTA NUOVA SERIE SIAMO NOI I PROTAGONISTI

CERCANDO DI EVITARE QUEI FINALI TRISTI

PERDIAMOCI DI VISTA A MILANO

TROVIAMOCI PER CASO IN UN BAR MEZZO PIENO

PARLIAMOCI DAVVERO SUL SERIO

STAVOLTA TI PORTO LONTANO LONTANO LONTANO

LA VERITÀ È CHE DI ME ORMAI SANNO TUTTO

E IO ANCORA NON HO RACCONTATO NIENTE

SIAMO TUTTI DI PASSAGGIO IN QUESTO VIAGGIO

E CI PESTIAMO I PIEDI PER UN PO’ DI SPAZIO

PERDIAMOCI IN CENTRO A MILANO

CHIEDIAMO AIUTO A UN TURISTA STRANIERO

PRENDIAMOCI DAVVERO LA MANO

STAVOLTA ANDREMO LONTANO LONTANO LONTANO