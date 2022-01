“Non ho santi in paradiso” è il nuovo album di Santoianni in uscita il 7 gennaio

Santoianni Non ho santi in paradiso è il titolo del nuovo album di inediti del “Santautore” (come si definisce lui ironicamente per via del cognome), in uscita venerdì 7 gennaio per Iobohdischi/ADA Music Italy. In contemporanea con l’album uscirà anche il singolo 15 secondi.

Il cantautore milanese è reduce da un 2021 che lo ha visto iniziare un nuovo percorso sonoro al fianco del produttore Molla.

Nell’anno appena concluso ha pubblicato i singoli Stazione di sosta (usata da Mediaset come colonna sonora dello spot del ciclo celebrativo per i 30 anni di carriera di Leonardo Pieraccioni), Litorale, Exit (brano tra i più trasmessi dell’estate su Radio Zeta) e Forfait, in duetto con The Andre.

Ora per Santoianni è giunto il momento di raccogliere tutti questi brani, insieme a tre inediti, nel suo terzo album, Non ho santi in paradiso. Un progetto che potrebbe essere considerato il suo terzo disco d’esordio vista la lunga carriera dell’artista che lo ha visto esordire adolescente, nel 2010, con un disco di cover swing e una major discografica, tornare da cantautore nel 2019 con Fossi nato prima, e ora trovare la quadra perfetta tra testi diretti, ma al tempo stesso ricercati, e un suono radicato nell’indie pop contemporaneo.

L’album vede alla produzione Molla, coadiuvato dalla stesso Santoianni, la supervisione discografica di Massimiliano Longo mentre mix e master sono stati curati invece da Domenico Vigliotti per Sonic Temple Studio. Ecco come ne parla il cantautore…

Il titolo Non ho santi in paradiso racchiude al suo interno il mondo contenuto nel racconto delle singole tracce, fatto di consapevolezza, di accettazione della realtà e anche un po’ di cinismo. Una rappresentazione di cosa voglia dire nel 2022 avere ancora la voglia e la forza di scrivere e pubblicare canzoni. La voglia di continuare, nonostante tutto, a credere nella forza della musica, delle parole.

Ho scelto il titolo Non ho santi in paradiso perché volevo che si percepisse già da esso il complesso mondo che c’è dietro alla realizzazione artistica ed emotiva del disco.

Per me rappresenta un concetto che lega il racconto e lo stato d’animo con il quale ho scritto le canzoni al contesto nel quale si muove oggi un cantautore indipendente e tutto il suo team di lavoro.

Non ho santi in paradiso è realmente un progetto indipendente, costruito sulle competenze di persone che si vogliono bene e che credono nella forza delle canzoni. Al suo interno non ci sono schemi, formule. Ci sono tante idee di persone con background artistici e di vita differenti, che hanno messo dentro il meglio delle proprie possibilità e capacità. Senza l’aiuto di nessuno ma solo con la forza dei propri sogni.

Questa la tracklist completa del disco in uscita in digitale il 7 gennaio 2022. Tutti i brani sono stati scritti da Santoianni e composti da Donato stesso con Molla.

Rigore Stazione di sosta 15 secondi Forfait feat. The Andre Litorale Exit Pericolo

Il disco esce solo in formato digitale in quanto, come afferma il cantautore “ho voluto raccogliere il lavoro di decostruzione e costruzione di un anno. Nella tracklist definitiva mancano dei brani che usciranno nei prossimi mesi, solo a quel punto, quando sarà completo, se esisterà ancora il formato fisico, ci penseremo…”