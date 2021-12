Sanremo 2022: curiosità e partecipazioni di tutti i Big in gara

Amadeus ha svelato il cast dell’edizione del Festival di Sanremo 2022, un parterre che si snoda tra sette vincitori (con un totale di dieci vittorie) e ben dieci debutti apparendo ancora più rivoluzionario di quello dello scorso anno.

I cincitori che tornano in gara sono: Elisa (2001), Emma (2012), Fabrizio Moro (2007 tra le Nuove Proposte e 2018 tra i BIG), Gianni Morandi (1987), Iva Zanicchi (1967,1969 e 1974), Mahmood (2019) e Massimo Ranieri (1988).

Debuttano invece:

Aka7even

Ana Mena

Blanco

Dargen D’Amico

Ditonellapiaga

Giovanni Truppi

Highsnob

Hu

Rkomi

Sangiovanni

Sanremo 2022 – Curiosità sui BIG in gara

Scopriamo nel dettaglio tutte le partecipazioni:

Achille Lauro: 2 partecipazioni in gara

2019 – Rolls Royce – 8°

2020 – Me ne frego – 9°

Rettore: 4 partecipazioni in gara

1974 – Capelli sciolti – non finalista

1977 – Carmela – 11°

1986 – Amore stella – 13°

1994 – Di notte specialmente – 14°

Elisa: 1 partecipazione in gara

2001 – Luce (tramonti a Nord-Est) – 1°

Emma: 2 partecipazioni in gara

2011 – Arriverà – in coppia con i Modà – 2°

2012 – Non è l’inferno – 1°

Fabrizio Moro: 6 partecipazioni in gara

2000 – Un giorno senza fine – 13° tra i Giovani

2007 – Pensa – 1° le Nuove Proposte

2008 – Eppure mi hai cambiato la vita – 3°

2010 – Non è una canzone – non finalista

2017 – Portami via – 7°

2018 – Non mi avete fatto niente – in coppia con Ermal Meta – 1°

Gianni Morandi: 6 partecipazioni in gara

1972 – Vado a lavorare – 4°

1980 – Mariù – finalista

1983 – La mia nemica amatissima – 8°

1987 – Si può dare di più – con Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri – 1°

1995 – In amore – con Barbara Cola – 2°

2000 – Innamorato – 3°

Giusy Ferreri: 3 partecipazioni in gara

2011 – Il mare immenso – 10°

2014 – Ti porto a cena con me – 9° e L’amore possiede il bene – non finalista

2017 – Fa talmente male – non finalista

Irama: 3 partecipazioni in gara

2016 – Cosa resterà – non finalista tra i Giovani

2019 – La ragazza col cuore di latta – 7°

2021 – Le genesi del tuo colore – 5°

Iva Zanicchi: 10 partecipazioni in gara

1965 – I tuoi anni più belli – non finalista

1966 – La notte dell’addio – 12°

1967 – Non pensare a me – 1°

1968 – Per vivere – non finalista

1969 – Zingara – 1°

1970 – L’arca di Noè – 3°

1974 – Ciao cara, come stai? – 1°

1984 – Chi (mi darà) – 9°

2003 – Fossi un tango – 20°

2009 – Ti voglio senza amore – non finalista

La Rappresentante Di Lista: 1 partecipazione in gara

2021 – Amare – 11°

Le Vibrazioni: 3 partecipazioni in gara

2005 – Ovunque andrò – 2° categoria Gruppi

2018 – Così sbagliato – 11°

2020 – Dov’è – 4°

Mahmood: 2 partecipazioni in gara

2016 – Dimentica – 4° tra i Giovani

2019 – Soldi – 1°

Massimo Ranieri: 6 partecipazioni in gara

1968 – Da bambino – 7°

1969 – Quando l’amore diventa poesia – 10°

1988 – Perdere l’amore – 1°

1992 – Ti penso – 5°

1995 – La vestaglia – 15°

1997 – Ti parlerò d’amore – finalista

Michele Bravi: 1 partecipazione in gara

2017 – Il diario degli errori – 4°

Noemi: 6 partecipazioni in gara

2010 – Per tutta la vita – finalista

2012 – Sono solo parole – 3°

2014 – Bagnati dal sole – 5°

2016 – La borsa di una donna – 8°

2018 – Non smettere mai di cercarmi – 14°

2021 – Glicine – 14°

A loro si uniranno i due vincitori di Sanremo Giovani.