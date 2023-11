Måneskin: dopo il successo agli MTV EMAs 4 nuovi inediti per lanciare “RUSH! (ARE U COMING?)”

Fuori da venerdì 10 novembre la new edition di Rush!, l’ultimo album dei Maneskin che, dopo i due premi conquistati agli MTV EMAs, torna in una veste arricchita da quattro brani inediti intitolata “RUSH! (ARE U COMING?)“.

Il disco dei Maneskin nella versione originale è stato pubblicato a gennaio 2023 ed è arrivato al primo posto in ben 15 Paesi, entrando nelle prime 5 posizioni delle classifiche di 20 Paesi.

Ad oggi L’album ha superato gli 1,4 miliardi di stream globali.

In questa nuova versione del disco si aggiungono alla tracklist originale, oltre al singolo “Honey (Are u coming?)“, i brani “Valentine“, “Off my face“, “The Driver” e “Trastevere“. Tra l’altro del primo sarà online dal 10 novembre su YouTube il video ufficiale. A questo seguiranno prossimamente anche i video delle altre nuove canzoni.

“RUSH! (ARE U COMING?)” ha un artwork rinnovato che inverte l’immagine provocatoria della versione originale della copertina, che questa volta vede la band saltare la ragazza.

Il disco sarà disponibile, oltre che in digitale, anche nelle versioni CD Standard, CD Deluxe (con il “LOUD KIDS JOURNAL“, un esclusivo libro fotografico di 152 pagine con foto dai fan), doppio LP formato standard in vinile nero da 180 grammi, doppio LP formato standard “splatter” e doppio LP formato standard in vinile trasparente.

Questa la tracklist, cliccando sui titoli dei nuovi brani, a partire dal 10 novembre, potrebbe leggerne testo e significato.

Honey (Are U Coming?) Valentine Off My Face The Driver Trastevere Own My Mind Gossip feat. Tom Morello Timezone Bla Bla Bla Baby Said Gasoline Feel Don’t Wanna Sleep Kool Kids If Not For You Read Your Diary Mark Chapman La Fine Il Dono Della Vita Mammamia Supermodel The Loneliest

MANESKIN IN TOUR

Continua con grande successo nel frattempo il RUSH! World Tour che continua a registrare sold out ovunque nelle più importanti arene del mondo. Dal 20 novembre la band sarà nuovamente live per i loro primi concerti in Australia e poi in Giappone, Irlanda e Regno Unito. A seguire il calendario:

November 20, 2023 – Brisbane, QLD – BCEC SOLD OUT

November 22, 2023 – Sydney, NSW – Hordern Pavilion SOLD OUT

November 23, 2023 – Melbourne, VIC – Margaret Court Arena SOLD OUT

November 25, 2023 – Adelaide, SA – AEC Theatre SOLD OUT

November 27, 2023 – Singapore

December 2, 2023 – Tokyo, Japan SOLD OUT

December 3, 2023 – Tokyo, Japan SOLD OUT

December 5, 2023 – Tokyo, Japan SOLD OUT

December 7, 2023 – Kobe, Japan SOLD OUT

December 14, 2023 – Dublin, Ireland – 3 Arena SOLD OUT

December 19, 2023 – Manchester, UK – AO Arena SOLD OUT

Foto di copertina di Tommaso Ottomano