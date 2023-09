I Måneskin raccontano “HONEY (ARE U COMING?)”: “È un invito a godersi il viaggio”

Maneskin, “HONEY (ARE U COMING?)”: testo e significato del nuovo singolo

Alla vigilia del loro nuovo tour mondiale – il RUSH! World Tour – Damiano, Thomas, Victoria ed Ethan sono tornati con “HONEY (ARE U COMING?)”, un vero e proprio concentrato di energia, in cui il riff delle chitarre elettriche e la parte ritmica si inseguono e si incastrano con il testo, creando un attraente cortocircuito tra la melodia uptempo e il carattere malinconico delle parole.

«Abbiamo scritto questa canzone subito dopo lo scorso tour. Avevamo ancora tutta l’adrenalina accumulata durante i concerti e i viaggi. L’abbiamo scritta tra Londra e Los Angeles», ha raccontato Victoria riguardo la genesi di “HONEY (ARE U COMING?)”. Poi, ha aggiunto: «Siamo davvero felici del risultato e pensiamo che sia qualcosa di nuovo per noi».

Damiano ha invece posto l’attenzione sul significato della canzone:

«È la storia di un incontro tra due persone che insieme vedono nei rispettivi occhi un po’ di tristezza, qualcosa che li fa sentire fuori posto. Questo brano è un invito ad unirsi in una nuova avventura, senza sapere effettivamente cosa li aspetta, e a godersi il viaggio».

Maneskin: “HONEY (ARE U COMING?)” e il RUSH! World Tour

I Maneskin hanno presentato “HONEY (ARE U COMING?)” in anteprima con una speciale diretta streaming mondiale sui loro profili Instagram e Facebook, durante la quale si sono esibiti in un’incendiaria live session dal Gazometro di Roma.

«Oggi siamo qui perché stiamo per presentare per la prima volta in assoluto il nostro nuovo singolo “HONEY (ARE U COMING?)”. Siamo molto emozionati e non vediamo l’ora di suonarla dal vivo in tour per voi».

E, a proposito di tour, il 3 settembre – da Hannover, in Germania – prenderà il via il RUSH! World Tour, che vedrà i Maneskin esibirsi nelle maggiori arene del Nord America, Sud America (Argentina, Brasile, Cile e Colombia), Giappone, Regno Unito, Europa e – per la prima volta – anche in Australia.

Infine, il prossimo 12 settembre Damiano, Thomas, Victoria ed Ethan sono attesi agli MTV VMAs. Dopo la vittoria dello scorso anno nella categoria “Best Alternative” con “I Wanna Be Your Slave“, la band è infatti ancora una volta in nomination, questa volta nella categoria “Best Rock” con “The Loneliest“.

Qui di seguito trovate il testo e la traduzione di “HONEY (ARE U COMING?)”!