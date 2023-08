I Måneskin presentano in anteprima il nuovo singolo, “Honey (Are u Coming?)”

Nei giorni scorsi i Maneskin hanno annunciato a mezzo social l’uscita di un nuovo singolo inedito… “Honey (Are U Coming?)“. Ora la band ne presenta un estratto, in cui è possibile intuire testo e sound del brano, con un video.

L’annuncio di questa nuova uscita ha preceduto di qualche ora la nomination agli MTV Video Music Awards nella categoria “Best rock” ottenuta con il brano The Loneliest. La band, il 12 settembre prossimo dal Prudential Center (New Jersey) dovrà scontrarsi con mostri sacri come Foo Fighters, i Metallica, i Muse e i Red Hot Chili Peppers.

Una sfida impossibile? Probabile, ma ricordiamo che i Maneskin hanno già vinto agli Mtv 2022, prima italiani in assoluto, il premio per il miglior video alternativo con “I Wanna Be Your Slave”.

Tornando al nuovo singolo, Honey (Are U Coming?), verrà rilasciato in tutto il mondo il prossimo 1 settembre.

Ad anticiparlo un breve video pubblicato sui social in cui si vede Damiano con un grande cuore d’argento al petto, in compagnia di Ethan, Thomas e Victoria tra piscine, strade americane e viaggi in auto. Lo potete vedere qui a seguire.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)



Da settembre la band sarà live con Rush! World Tour, live con cui toccheranno Nord America, Sud America, Giappone, Regno Unito e il resto d’Europa.

MaNESKIN Honey (Are U Coming?) testo

In arrivo prossimamente

MaNESKIN Honey (Are U Coming?) traduzione

In arrivo prossimamente