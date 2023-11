Maneskin pigliatutto agli Mtv EMA. Vincono il Best Rock e Best Italian Act

Maneskin sul tetto d’Europa, di nuovo, agli Mtv EMA lasciandosi alle spalle grandi nomi del rock mondiale e alcuni dei migliori artisti della stagione italiana.

Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno stravinto due dei quattro premi per cui avevano ricevuto la candidatura in questa edizione degli European Music Awards. Le altre due erano Best Group e Best Live.

Nel Best Rock hanno avuto la meglio sui Metallica, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Arctic Monkeys e The Killers, non proprio gli ultimi arrivati.

Nel Best Italian Act, invece, sono stati messi alle spalle Annalisa, Elodie, The Kolors e Lazza che stanno facendo benissimo ma che, esclusa la band di Stash, sono rimasti all’interno dei confini nazionali.

i maneskin sono ormai una certezza planetaria

Si tratta di una doppia riconferma per i Maneskin, dopo la vittoria nella stessa categoria Best Rock ai Video Music Awards, altro grande evento di Mtv.

Nel 2021 i ragazzi di Roma avevano già vinto questo premio agli EMA mettendosi alle spalle in quell’occasione Coldplay, Imagine Dragons, Kings Of Leon e, per la seconda volta, i Foo Fighters.

Un successo che ormai va avanti da anni e che, a questo punto, pone i Maneskin non più come band rivelazione ma come grande certezza della musica mondiale.

E sono italiani.

a breve fuori la nuova edizione di rush!

La band ha annunciato già da diverso tempo l’arrivo di Rush! (Are You Coming?), la new edition del loro ultimo album Rush!.

Oltre ai 17 brani già presenti nella tracklist di Rush!, la nuova edizione conterrà anche 5 nuovi brani: il più recente singolo Honey (Are U Coming?), Trastevere, Valentine, Off My Face e The Driver.

La data di uscita è prevista per questo venerdì 10 novembre e, come ormai tradizione, sarà una release di carattere mondiale che gli permetterà di consolidare i grandi risultati ottenuti in questi ultimi anni.