Måneskin: testo e traduzione di “Valentine”, primo degli inediti contenuti in “RUSH! (ARE U COMING?)”

Maneskin Valentine testo, significato e traduzione del primo degli inediti contenuti nella riedizione di “RUSH!“, “RUSH! (ARE U COMING?)“, fuori dal 10 novembre 2023.

Il disco dei Maneskin nella versione originale è stato pubblicato a gennaio 2023 ed è arrivato al primo posto in ben 15 Paesi, entrando nelle prime 5 posizioni delle classifiche di 20 Paesi.

Ad oggi L’album ha superato gli 1,4 miliardi di stream globali.

Maneskin Valentine significato del brano

“Valentine” è una provocatoria ballad rock nella quale la voce di Damiano si intreccia perfettamente con la chitarra di Thomas.

Foto di copertina di Tommaso Ottomano.

Maneskin Valentine testo

Wasted in love

Misunderstood

Baby it’s harder to breathe

When you’re gone

So I hold in my hands

Pictures of you

And dream of the day you were eating for two

All this love

I’m so choked up

I can feel you in my blood

All this lust

For just one touch

I’m so scared to give you up

Valentine

My decline

Is so much better with you

Valentine

My decline

I’m always running to you

Valentine

Valentine

Crazy in love

Daisy in bloom

Black hearts for pupils

I’m pacing the room

And I cover myself

In tattoos of us

And dream of the day

We embrace and combust

All this love

I’m so choked up

I can feel you in my blood

All this lust

For just one touch

I’m so scared to give you up

Valentine

My decline

Is so much better with you

Valentine

My decline

I’m always running to you

Valentine

Valentine

All this love

All this love

All this love

All this love

All this love

All this love

TRADUZIONE

Perso nell’amore

Incompreso

Bambino, è più difficile respirare

Quando te ne vai

Quindi tengo tra le mani

Foto di te

E sogno del giorno in cui mangiavi per due

Tutto questo amore

Sono così soffocato

Posso sentirti nel mio sangue

Tutto questo desiderio

Per un solo tocco

Ho così paura di perderti

Valentine

La mia decadenza

È molto migliore con te

Valentine

La mia decadenza

Corro sempre da te

Valentine

Valentine

Pazzo d’amore

Margherite in fiore

Cuori neri come pupille

Sto camminando avanti e indietro nella stanza

E mi copro di tatuaggi di noi

E sogno del giorno

In cui ci abbracciamo ed esplodiamo

Tutto questo amore

Sono così soffocato

Posso sentirti nel mio sangue

Tutto questo desiderio

Per un solo tocco

Ho così paura di perderti

Valentine

La mia decadenza

È molto migliore con te

Valentine

La mia decadenza

Corro sempre da te

Valentine

Valentine

Tutto questo amore

Tutto questo amore

Tutto questo amore

Tutto questo amore

Tutto questo amore

Tutto questo amore