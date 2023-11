Måneskin: testo e traduzione di “Trastevere”, quarto degli inediti contenuti in “RUSH! (ARE U COMING?)”

Maneskin Trastevere testo, significato e traduzione del quarto degli inediti contenuti nella riedizione di “RUSH!“, “RUSH! (ARE U COMING?)“, fuori dal 10 novembre 2023.

Il disco dei Maneskin nella versione originale è stato pubblicato a gennaio 2023 ed è arrivato al primo posto in ben 15 Paesi, entrando nelle prime 5 posizioni delle classifiche di 20 Paesi.

Ad oggi L’album ha superato gli 1,4 miliardi di stream globali.

Maneskin Trastevere significato del brano

“Trastevere” il brano che la band aveva eseguito per la prima volta dal vivo durante l’indimenticabile concerto del Circo Massimo, diventando subito una delle canzoni preferite dai fan, e che ora è finalmente possibile ascoltare nella sua versione in studio.

Il titolo è un omaggio al nome del quartiere in cui il gruppo è cresciuto a Roma, ed è uno dei brani più crudi e personali finora scritti e pubblicati.

Foto di copertina di Tommaso Ottomano

Maneskin Trastevere testo

The touch of an angel

The taste of the drug

The look of a stranger

Who has seen too much

Nothing comes for free

But you can pay with your heart

If you got one

Tell me all your questions

All you got to ask

Says licking his fingers

And shuffling the cards

I’ll give you the talent

You can give me your life

If you got one

I swear to God that from tomorrow

There will be no more pain

I will cancel your name

From each one of my songs

And I had the world down to my knees

But to be honest I never

Truly gave a shit

When you didn’t come along

So leave me alone

Open up my chest take everything I’ve got

The touch of an angel

The taste of the drug

The look of a stranger

Who has seen too much

Nothing comes for free

But you can pay with your heart

If you got one

Tell me all your questions

All you got to ask

Says licking his fingers

And shuffling the cards

I’ll give you the talent

You can give me your life

If you got one

I swear to God that from tomorrow

There will be no more pain

I will cancel your name

From each one of my songs

And I had the world down to my knees

But to be honest I never

Truly gave a shit

When you didn’t come along

So leave me alone

Open up my chest take everything I’ve got

TRADUZIONE

Il sapore della droga

Lo sguardo di uno sconosciuto

Che ha visto troppo

Niente viene dato gratuitamente

Ma puoi pagare con il tuo cuore

Se ne hai uno

Dimmi tutte le tue domande

Tutto ciò che devi chiedere

Dice leccandosi le dita

E mescolando le carte

Ti darò il talento

Tu puoi darmi la tua vita

Se ne hai una

Giuro a Dio che da domani

Non ci sarà più dolore

Cancellerò il tuo nome

Da ciascuna delle mie canzoni

E avevo il mondo ai miei piedi

Ma ad essere onesto non mi è mai importato veramente

Quando non sei arrivato tu

Quindi lasciami in pace

Aprimi il petto, prendi tutto ciò che ho

Il tocco di un angelo

Il sapore della droga

Lo sguardo di uno sconosciuto

Che ha visto troppo

Niente viene dato gratuitamente

Ma puoi pagare con il tuo cuore

Se ne hai uno

Dimmi tutte le tue domande

Tutto ciò che devi chiedere

Dice leccandosi le dita

E mescolando le carte

Ti darò il talento

Tu puoi darmi la tua vita

Se ne hai una

Giuro a Dio che da domani

Non ci sarà più dolore

Cancellerò il tuo nome

Da ciascuna delle mie canzoni

E avevo il mondo ai miei piedi

Ma ad essere onesto non mi è mai importato veramente

Quando non sei arrivato tu

Quindi lasciami in pace

Aprimi il petto, prendi tutto ciò che ho