Måneskin: testo e traduzione di “Off my face”, secondo degli inediti contenuti in “RUSH! (ARE U COMING?)”

Maneskin Off my face testo, significato e traduzione del secondo degli inediti contenuti nella riedizione di “RUSH!“, “RUSH! (ARE U COMING?)“, fuori dal 10 novembre 2023.

Il disco dei Maneskin nella versione originale è stato pubblicato a gennaio 2023 ed è arrivato al primo posto in ben 15 Paesi, entrando nelle prime 5 posizioni delle classifiche di 20 Paesi.

Ad oggi L’album ha superato gli 1,4 miliardi di stream globali.

Maneskin Off my face significato del brano

“Off My Face” è un mix travolgente che sintetizza il mondo sonoro dei Måneskin tra un groove trascinante e un potente riff di chitarra. Il testo affronta il tema dell’amore tossico, raccontando come anche un sentimento puro può trasformarsi in una dipendenza.

Foto di copertina di Tommaso Ottomano.

Maneskin Off my face testo

I’m in love with the drugs

but they don’t love me back

I’m in love with the pain

but you make it hurt so bad

You’re the monster in my head

tryna tell me how to act

You’re a freak set me free

give myself a heart attack

I got hate in my bones

When my body’s close to you

I hate sleeping alone

and i know you hate it too

you’re the monster in my head

tryna tell me how to act

You’re a freak set me free

give myself a heart attack

I’m off my face

Locked inside your prison

Yeah I’m off my face

Your love is my addiction

And I like to taste

Yeah I just can’t resist it

but you’re never gonna see me

yeah you’re never gonna see me again

You are the thing that I crave

When it’s hard to sleep at night

I’ll do anything for you

So just tell me what you like

You’re the monster in my head

tryna tell me how to act

and this love is gonna kill me

I will have a heart attack

I’m off my face

Locked inside your prison

Yeah I’m off my face

Your love is my addiction

And I like to taste

Yeah I just can’t resist it

but you’re never gonna see me

yeah you’re never gonna see me again

I do, what I wanna do, what I wanna do, what I wanna do

No rules when it comes to you, when it comes to you, when it comes to you

Play my heart like a bass drum

Break my neck like a killer

Then, in fact, you’re never gonna see me again.

I’m off my face

Locked inside your prison

Yeah I’m off my face

Your love is my addiction

And I like to taste

Yeah I just can’t resist it

but you’re never gonna see me

yeah you’re never gonna see me again

TRADUZIONE

Sono innamorato delle droghe

Ma loro non mi amano indietro

Sono innamorato del dolore

Ma tu fai male così tanto

Tu sei il mostro nella mia testa

Che cerca di dirmi come comportarmi

Sei un mostro, liberami

Mi faccio venire un infarto

Ho l’odio nelle ossa

Quando il mio corpo è vicino a te

Odio dormire da solo

E so che anche tu lo odi

Tu sei il mostro nella mia testa

Che cerca di dirmi come comportarmi

Sei un mostro, liberami

Mi faccio venire un infarto

Sono fuori di testa

Intrappolato nella tua prigione

Sì, sono fuori di testa

Il tuo amore è la mia dipendenza

E mi piace assaporarlo

Sì, proprio non riesco a resistere

Ma non mi vedrai mai

Sì, non mi vedrai mai più

Tu sei ciò di cui ho bisogno

Quando è difficile dormire di notte

Farei qualsiasi cosa per te

Quindi dimmi solo cosa ti piace

Tu sei il mostro nella mia testa

Che cerca di dirmi come comportarmi

E questo amore mi ucciderà

Avrò un infarto

Sono fuori di testa

Intrappolato nella tua prigione

Sì, sono fuori di testa

Il tuo amore è la mia dipendenza

E mi piace assaporarlo

Sì, proprio non riesco a resistere

Ma non mi vedrai mai

Sì, non mi vedrai mai più

Faccio ciò che voglio fare, ciò che voglio fare, ciò che voglio fare

Nessuna regola quando si tratta di te, quando si tratta di te, quando si tratta di te

Suona il mio cuore come un tamburo

Rompi il mio collo come un assassino

Poi, infatti, non mi vedrai mai più.

Sono fuori di testa

Intrappolato nella tua prigione

Sì, sono fuori di testa

Il tuo amore è la mia dipendenza

E mi piace assaporarlo

Sì, proprio non riesco a resistere

Ma non mi vedrai mai

Sì, non mi vedrai mai più.