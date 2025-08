Rosa Chemical in pista: sarà tra i concorrenti di Ballando 2025

Rosa Chemical è pronto a scatenarsi, questa volta non sul palco di un club o di un festival musicale, ma in prima serata su Rai1: sarà infatti tra i protagonisti della nuova edizione di Ballando con le stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci in partenza sabato 27 settembre 2025.

L’annuncio è arrivato con un video pubblicato dai canali ufficiali del programma. Nel filmato, l’artista – noto anche per il suo lato provocatorio – finge di dormire per poi sorprendere tutti: “Pensavate che stessi dormendo, eh? No no, chi dorme non piglia pesci e soprattutto non va a Ballando con le stelle. E invece ci sarò… ci vediamo lì”. E per non farsi mancare nulla, nei commenti si è anche auto-ribattezzato “Roberto bollente”, omaggio ironico (e bollente) a Roberto Bolle.

Ballando con le stelle 2025: nel cast Rosa Chemical e la delogu

Il rapper si aggiunge a un cast che si sta componendo poco alla volta: nei giorni scorsi erano stati svelati i nomi di Andrea Delogu e Maurizio Ferrini. La Delogu, in particolare, è molto vicina al mondo musicale in questi anni. Grazie al suo management, Friends & Partners, l’abbiamo infatti vista alla conduzione o presente in numerosi eventi musicali, da Sanremo Giovani a Tim Summer Hits.

Per Rosa Chemical, invece, si tratta di una nuova incursione nel mondo della TV generalista dopo il suo debutto come giudice a Like a star, il talent show andato in onda sul Nove e condotto da Amadeus, dove condivideva il tavolo con Serena Brancale ed Elio.

E la musica…

Un nuovo bagno di visibilità per l’artista che, dopo il debutto nel mondo del mainstream a 2023 con Made in Italy, non ha avuto negli ultimi tempi grandi exploit discografici. Tra le ultime pubblicazioni il brano 3some del 2024 con Villabanks – accolto freddamente dal pubblico – è arrivato nel maggio 2025 l’EP Okay okay 2, uscito quasi in sordina, senza riuscire ad accendere i radar della scena urban italiana.

Ora la sua energia si sposta sulla pista da ballo di Ballando con le stelle. La visibilità televisiva riuscirà a rimettere al centro anche la musica di Rosa Chemical? Lo scopriremo da settembre.