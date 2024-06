Torna Rosa Chemical con un brano very hot… esce “3some” featuring Villabanks

Rosa Chemical 3some testo e significato. A più di quattro mesi dall’uscita del suo ultimo brano, Blackout, torna Rosa Chemical e, come abitudine per la stagione estiva, non sarà solo.

Dopo il debutto al Festival di Sanremo con Made in Italy (doppio disco di platino), con polemica per un bacio a Fedez compresa, la popolarità dell’artista è cresciuta portandolo ad esibirsi con cinque date di cui tre sold out tra Milano e Roma per poi girare i più importanti Festival estivi.

Rosa Chemical 3some significato del brano

3SOME uscirà giovedì 20 giugno per Capitol Records / Universal Music Italia. Nel brano in duetto con VillaBanks l’artista e performer torna con una traccia che lo riporta alle origini, all’essenza con cui ha esordito e che lo ha fatto conoscere al grande pubblico.

Con 3SOME Rosa torna a parlare di temi e valori di cui si è sempre fatto portavoce: libertà e positività sessuale, accettazione – senza compromessi con i canoni sociali tradizionali- di quelli che son i propri desideri più intimi, la sfida aperta contro i tabù, tematiche che riflettono una nuova visione generazionale sulla sfera del sesso e sui quali l’artista si è sempre esposto in prima linea.

Dopo essere tornato a cantare con Diss Dacha per questo nuovo viaggio provocatorio Rosa Chemical sceglie uno dei nomi più hot, in tutti i sensi, della scena musical… VillaBanks.

Il nuovo singolo, impreziosito da una strumentale che miscela trap e baile funk, vede lo stesso Rosa Chemical come produttore.

ROSA CHEMICA 3SOME TESTO

In arrivo