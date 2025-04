Amadeus torna in prima serata con Like A Star: Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale in giuria

Amadeus torna in prima serata sul Nove con Like A Star.

Attualmente impegnato giurato del serale di Amici su invito diretto di Maria De Filippi, Amadeus si prepara al suo ritorno in prima serata, questa volta sul Nove, con un nuovo programma musicale.

Dopo l’esperienza positiva con La Corrida, il conduttore debutterà a maggio con Like A Star, una nuova singing competition completamente incentrata sulla musica.

LIKE A STAR: IL NUOVO SHOW MUSICALE DI AMADEUS

Like A Star sarà una competizione tra cantanti che, oltre a interpretare brani famosi, dovranno cimentarsi nell’imitazione vocale e stilistica di grandi artisti. A giudicarli una giuria formata da tre nomi di spicco del panorama musicale italiano, tutti con esperienze differenti ma rilevanti.

Il primo è una garanzia assoluta nel ruolo, già visto nei panni di giudice in programmi come X Factor: stiamo parlando di Elio, frontman degli Elio e le Storie Tese.

Il secondo è un artista amato dalla Gen Z e arrivato a calcare il palco del Festival di Sanremo proprio grazie alla visione artistica di Amadeus: Rosa Chemical.

Chiude il trio Serena Brancale, una delle voci più raffinate della scena soul/jazz italiana e vera rivelazione, per carisma e presenza scenica, dell’ultimo Festival di Sanremo.

COME FUNZIONA LO SHOW

Lo show, in programma da maggio in prima serata sul Nove, si articolerà in 8 puntate: sette eliminatorie e una finalissima.

In ogni puntata si sfideranno diversi team tematici, ognuno impegnato a interpretare un unico grande artista. L’obiettivo? Convincere la giuria e il pubblico in studio, passando le varie manche eliminatorie fino a decretare un vincitore di puntata.

Solo uno dei 18 concorrenti che si esibiscono in ciascuna puntata accederà direttamente alla finale, dove si giocherà la vittoria del montepremi.

UNA GIURIA 100% MUSICALE

Per la prima volta in un format italiano, la giuria sarà composta esclusivamente da artisti, senza personaggi provenienti dal mondo della televisione generalista o dell’intrattenimento.

Un chiaro segnale della volontà di Amadeus di mettere la musica al centro anche nei suoi nuovi progetti.