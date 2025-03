Il serale è alle porte, scelti i tre giudici di Amici 24 che valuteranno i talent in gara

Scelti i giudici del serale di Amici di Maria De Filippi edizione numero 24, in partenza sabato 22 marzo.

Da diverse settimane si susseguono i rumors sui nuovi giudici del talent show guidato da Maria De Filippi. Come ogni anno, c’è grande attesa per scoprire chi giudicherà i ragazzi. Anzi, forse quest’anno l’attesa è stata ancora maggiore, visti i cambiamenti annunciati dopo due edizioni consecutive con la stessa giuria composta dal cantautore Michele Bravi, dall’ex ballerino lanciato proprio dalla scuola, Giuseppe Giofrè, e da Cristiano Malgioglio.

Mentre Adnkronos ha rivelato quelli che dovrebbero essere i tre giudici definitivi, la conferma ufficiale arriverà tra oggi pomeriggio e domani al massimo, anche perché la prima puntata del programma verrà registrata giovedì 20 marzo.

I giudici di Amici 24

Sono svariati i nomi che sono stati lanciati sul web da siti specializzati e non, nelle scorse settimane: Ilary Blasi, Christian De Sica, Rkomi, Eleonora Abbagnato e persino Fedez.

C’è solo un nome che è stato citato più volte tra i vari rumors. Parliamo di colui che, dopo un esordio nel mondo della musica, per anni è stato associato al mondo dei quiz televisivi, per poi tornare al centro della musica e della discografia grazie ai cinque anni alla guida del Festival di Sanremo.

Amadeus da sanremo ad amici?

Parliamo, ovviamente, di Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival dal 2020 al 2024, che è riuscito a svecchiarlo mantenendo saldo il pubblico tradizionale e, allo stesso tempo, appassionando le nuove generazioni.

Amadeus, dallo scorso autunno passato dalla Rai al Nove, è stato già avvicinato da Maria De Filippi nei mesi scorsi, quando la conduttrice lo ha voluto come giudice ospite in una puntata del pomeridiano.

E proprio Amadeus sarà uno dei giudici del serale, e c’è grande curiosità attorno alla sua partecipazione. Anche perché Ama, che ha dimostrato competenza nella scelta di canzoni e indubbio fiuto, dovrà giudicare esibizioni che, come è noto, sono poi post prodotte vocalmente per la messa in onda.

Curiosità: il presentatore troverà tra gli allievi in gara anche Senza Cri, cantautrice che lui scelse tra i vincitori di Area Sanremo 2021 e che portò a Sanremo Giovani pur non scegliendola poi per partecipare al Festival di Sanremo.

Passando agli altri giudici, al fianco di Amadeus tornerà Cristiano Malgioglio, ormai presenza fissa e grande estimatore di Maria De Filippi.

Il terzo nome, invece, proviene dal mondo della danza: si tratta della ballerina professionista Elena D’Amario, lanciata da Amici durante la nona edizione del talent e poi notata dal coreografo internazionale David Parsons, che l’ha portata a esibirsi nei più importanti teatri del mondo.

Elena tra l’altro negli ultimi anni si è distinta sempre di più non solo come ballerina all’interno del programma ma anche come professionista in grado di tenere testa e ribattere in più occasione ad Alessandra Celentano.

Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario saranno i giudici del serale di Amici 24. L’ufficialità è attesa tra poche ore.