Romina Falconi pubblica “Ho già i problemi miei”. Quando l’indifferenza è solo difesa…

Romina Falconi Ho già i problemi miei, testo e significato del brano che anticipa l’uscita dell’album Rottincuore.

Come per i precedenti singoli nuova canzone e nuovo personaggio da raccontare: Ho già i problemi miei, fuori da venerdì 9 maggio, è la seconda traccia del concept album in uscita il 16 maggio.

Romina Falconi ho già i problemi miei – significato

Nel brano Ho già i problemi miei, Romina Falconi esplora il volto contemporaneo dell’autoisolamento emotivo: un personaggio disilluso, stanco di assorbire dolore, che si difende con l’indifferenza.

Scritto con Roberto Casalino e Immanuel Casto e prodotto da KaleidoCloud, il brano si muove tra elettronica cruda e synth freddi. È una marcia lucida e distaccata in un mondo che predica l’ascolto ma pratica la fuga.

“Non è cattivo, ma ha smesso di credere che farsi carico degli altri salvi qualcuno” racconta la cantautrice. “È marcia egoista e disillusa, dove l’empatia diventa un lusso che non ci si può più permettere. Ma sotto il suo distacco si intravede una malinconia che chiede di essere vista“.

Rottincuore: il nuovo concept album

Il nuovo disco Rottincuore è una galleria di peccatori e anime imperfette, descritte con l’onestà di chi non cerca assoluzioni. Ogni brano è il ritratto di un atteggiamento estremo, tra patologie, difese, rovine interiori e tentativi di adattamento al mondo.

Tra i personaggi in tracklist: La suora, Maria Gasolina, La solitudine di una regina, Lupo mannaro, Ti maledico, fino alla traccia finale Sono felice.

L’album è scritto da Romina Falconi con la partecipazione di Roberto Casalino e Immanuel Casto, prodotto da Niccolò Savinelli e Leonardo Caminati, con la collaborazione di Marco Zangirolami, Francesco Katoo Catitti, Matteo Urani, Jason Rooney e Nicco Verrienti.

Un progetto multidisciplinare

Rottincuore non è solo musica, ma un progetto multidisciplinare che include anche illustrazione, scrittura e psicologia. Ogni personaggio del disco prende forma anche attraverso il Rottocalco, magazine da collezione che accompagna l’album e ne approfondisce i temi.

È già attivo il pre-order del disco, che sarà disponibile dal 16 maggio in versione CD Digipak e LP colorato autografato.

ROMINA FALCONI HO GIÁ I PROBLEMI MIEI – TEStO

Non ce la faccio

Io non la voglio la gente intorno

Voglio il mio spazio

Io non ho chiesto di stare al mondo

Ho sudato tanto io, per il disprezzo mio

Mi hanno buttata in mezzo agli squali

Ne sono uscita squalificata

C’è il salutista che ci tiene a spiegarsi meglio

Ma avrò il diritto di distruggermi come voglio

Che male c’è se i dispiaceri me li bevo

Tu fatti pure il seitan che io mi farò Gustavo

Se vuoi la bici devi pedalare, stella

Ho voluto la bici anch’io ma dov’è la mia sella

Ogni consiglio non richiesto è una trivella

Stattene in pace a me lasciami in guerra

Io c’ho già i problemi miei

Già mi butto giù ti ci metti anche tu

Io c’ho già i problemi miei

Stai sulle tue, oltre che sulle mie

Ah, ah, ah, ah, ahia

Ah, ah, ah, ah, ahia

E con la scusa che sei sincero mi offendi e basta

Ma che sincero, tu sei cattivo come la puzza

“Io son fatto così” è una frase che non ha senso

Occhio che ti concimo adesso

Poi vediamo chi è più se stesso

Insegnami a ciucciare gli alberi intelligentone

Basta che pensi positivo e tutto andrà bene

Io ci credevo e poi comunque ho perso

Mi attacco alla speranza finché non mi attacco al ca**o

Io c’ho già i problemi miei

Già mi butto giù ti ci metti anche tu

Io c’ho già i problemi miei

Va bene tutto ma non sono una onlus

Ah, ah, ah, ah, ahia

Ah, ah, ah, ah, ahia

Ah, ah, ah,

Ah, ah, ah,

Ah, ah, ah, ah, ahia

Ma che ci faccio io coi corsi sull’autostima, autostima

Ho ritrovato me stessa, sì ma stavo meglio prima, capirai

La vita non la scegli al massimo la prendi

Tutto sta a capire dove

Sarò gentile okay ma non così vicino

Da oggi sarò io il mio caso umano

Io c’ho già i problemi miei

Già mi butto giù ti ci metti anche tu

Io c’ho già i problemi miei

Va bene tutto ma non sono una onlus

Ah, ah, ah, ah, ahia

Ah, ah, ah, ah, ahia

Ah, ah, ah,

Ah, ah, ah,

Ah, ah, ah, ah, ahia

Ah, ah, ah, ah, ahia

Ah, ah, ah, ah, ahia

Ah, ah, ah,

Ah, ah, ah,

Ah, ah, ah, ah, ahia