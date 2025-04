“Rottincuore – Il Discofilm”: 12 anime, un testamento: il viaggio unico di Romina Falconi tra musica e cinema

Romina Falconi è pronta a stupire ancora e, in attesa dell’uscita del suo nuovo Concept album, annuncia un disco che diventa film: Rottincuore – Il Discofilm.

Il terzo album della cantautrice, Rottincuore, uscirà per Freak&Chic/ADA/Warner il prossimo 16 maggio. È già attivo il preorder delle versioni in CD digipak e LP autografato colorato. Questa la tracklist delle 12 storie, 12 ritratti di peccatori di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.

Tracklist:

Rottincuore Lacrimosa Ho già i problemi miei Disturbo ossessivo Incendio doloroso (feat. Roberto Casalino) Maria Gasolina La solitudine di una regina Zona Cesarina (starring Immanuel Casto) Ti maledico Io ti includo Lupo mannaro La suora Nessuno ti ama Sono felice

il discofilm, Un progetto inedito tra musica, teatro e psicanalisi

Una seduta collettiva di terapia che si fa musica, teatro, cinema. Romina Falconi, in collaborazione con Freak&Chic, è pronta a lanciare il primo Discofilm, Rottincuore – Il Discofilm, per l’appunto.

Si tratta di un mediometraggio ispirato al concept album omonimo, un’idea unica nel suo genere nel panorama musicale italiano, dove dodici personaggi si raccontano senza filtri, tra ferite, peccati e poesia.

Il Discofilm Rottincuore non sarà presente su nessuna piattaforma online ma verrà proiettato in esclusiva al cinema dal 6 al 15 maggio con l’artista sempre presente in sala per raccontare e condividere un’esperienza visiva ed emotiva intensa.

La regia è firmata da Niccolò Savinelli e la sceneggiatura da Romina Falconi insieme a Marta Monsellato. Il cast è composto da attori e performer che danno vita a dodici personaggi: peccatori, anime imperfette eppure profondamente umane. Una stanza sospesa nel tempo, dove ogni racconto è anche una canzone del disco e ogni scena una confessione senza assoluzione.

È la prima volta che un album italiano prende forma in un progetto cinematografico così articolato.

Le date delle proiezioni – dove vedere rottincuore – il discofilm di romina falconi

6 maggio – The Space Cinema Moderno, Roma

7 maggio – Cinema Arsenale, Pisa

8 maggio – Laboratorio Puccini, Firenze

12 maggio – Cinema Europa, Bologna

14 maggio – Palazzo del Cinema Anteo, Milano

15 maggio – Tumiturbi, Varese

I biglietti per assistere alla proiezione sono disponibili su dice.fm.

“Questo discofilm è la mia terapia”

“Una stanza in cui ho messo i miei fantasmi, le persone che ho incontrato, gli errori che ho amato e odiato. È teatro, è sogno, è me stessa smembrata in dodici storie. È il mio testamento, eppure è tutto quello che mi tiene viva“, con queste parole Romina Falconi racconta quello a cui assisteremo al cinema.

Qui a seguire il trailer di questo progetto, unico e innovativo, reso possibile dal fatto che ogni singola canzone di questo album ha una sua storia precisa, nessun riempitivo, nessun brano messo a caso.