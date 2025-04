Romina Falconi: biografia, discografia, canzoni famose e collaborazioni

Romina Falconi è una cantautrice indipendente romana attiva dalla metà degli anni 2000. In questa scheda artista ripercorriamo la biografia di Romina Falconi, la sua discografia, le canzoni più famose e le collaborazioni con artisti come Immanuel Casto, Eros Ramazzotti e Nesli.

Chi è Romina Falconi? Biografia

Romina Falconi nasce a Roma il 1º gennaio 1985 e cresce nel quartiere di Torpignattara. Inizia a lavorare da giovanissima come cantante per eventi locali e sviluppa una forte passione per la black music e la teatralità artistica.

Debutta al Festival di Sanremo 2007 con Ama, che raggiunge la Top 40 della classifica FIMI. Dopo una prima fase con Universal, intraprende un percorso indipendente, collaborando con Immanuel Casto e costruendo un universo artistico personale fatto di canzoni, libri e performance. Tra i suoi progetti più rilevanti ci sono gli album Certi sogni si fanno attraverso un filo d’odio, Biondologia e il più recente Rottincuore.

Nome d’arte

Romina Falconi usa il suo vero nome anagrafico.

Romina Falconi discografia

Partecipazioni a Sanremo

Festival di Sanremo 2007 – 4º posto categoria Giovani con Ama

Collaborazioni

Nesli – Le verità nascoste

– Le verità nascoste Entics – Soundboy

– Soundboy Immanuel Casto – Crash, Sognando Cracovia, Who Is Afraid of Gender?, The Pink Album, L’età del consenso, Malcostume

Romina Falconi canzoni famose

Ama (2007)

(2007) Crash con Immanuel Casto (2011)

con Immanuel Casto (2011) Il mio prossimo amore (2015)

(2015) Magari muori (2019)

(2019) La solitudine di una regina (2024)

Ultimo aggiornamento: aprile 2025. Segnalazioni: redazione@allmusicitalia.it