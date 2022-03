Rettore al lavoro su un disco di inediti e duetti. Quasi certa la presenza di Achille Lauro e la cantautrice invita... Loredana Bertè

Rettore negli scorsi giorni è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e, non solo è tornata a parlare della famosa intervista rilasciata a Il Messaggero, in cui sembrava attaccasse Achille Lauro, Emma , Irama e Rkomi (vedi qui) ma anche della sua storica “rivale”, Loredana Berté.

La cantautrice è reduce dalla bella esperienza al Festival di Sanremo 2022 con Ditonellapiaga. La loro Chimica, anche se penalizzata dalle classifiche, ha conquistato gli ascoltatori con oltre 11 milioni di streaming sul solo Spotify e un disco d’oro per le oltre 50.000 copie/unità. Il primo conquistato da Rettore nell’epoca FIMI (ovvero dal 2010).

Riguardo all’intervista la cantautrice ha smentito categoricamente di aver parlato male dei suoi colleghi, anzi…

Io ho fatto nomi e cognomi di artisti che mi piacevano e hanno scritto il contrario. Achille Lauro, fra l’altro, io lo considero non solo un cantautore, ma ben più di un cantautore perché è un personaggio creativo, strano, può essere un attore, un presentatore, un personaggio di un quadro.

Io non ho capito perché in quel articolo hanno voluto farmi dire cose che non penso. Poi tra l’altro con Lauro siamo della stessa casa discografica sarei anche stupida…

Hanno voluto dire quello che volevano dire loro, non quello che volevo dire io… questa volta non ho potuto non replicare perché hanno toppato

Elogi anche per Amadeus in veste di direttore artistico di Sanremo… “Amadeus, che conosco da molti anni, è prima di tutto un Dj, ed è uno che ascolta musica e ne capisce. Ha fatto dei Sanremo veramente encomiabili. È tutto molto armonico quello che lui sceglie. Anche perché ha scelto la Berti, ci sta. Lui ti da un ventaglio di quello che può essere la musicaœ…”

Rettore il nuovo album

Reduce dalla pubblicazione di un Best of, Insistentemente Rettore, Donatella, che al momento è impegnata in tour teatrale (qui le date) ha svelato anche di essere al lavoro su un nuovo album che conterrà sia brani inediti che diversi duetti… non sottraendosi alla domanda su quella che da sempre viene considerata la sua rivale, Loredana Bertè…

Uscirà un disco in cui la maggior parte dei brani saranno inediti ma ci saranno anche duetti, molti dei quali proprio con gli artisti che hanno detto che ho criticato. Probabilmente ci sarà anche Achille Lauro. Più artisti, più diversi da me… mi piace molto mischiare.

La rivalità con la Bertè è una cosa che assolutamente si è inventata Loredana, poi ha continuato a crederci ed è diventata una realtà. Ma io non mi sento assolutamente in competizione. Anzi, se lei vuole facciamo anche un duetto, sono disponibilissima. Per ora quando ci incontriamo, quasi mai, le si si gira dall’altra parte ed io mi dico – beh se si è girata pazienza… non abbiamo proprio un rapporto.