Rettore annuncia il Best of “Insistentemente Rettore” e intanto “Chimica” è certificato Oro

Ditonellapiaga e Rettore. La loro canzone sanremese Chimica è disco d’Oro. Ditonellapiaga annuncia i nuovi instore di Camouflage ed esce anche il Best Of di Rettore.

Chimica, l’esplosivo e provocatorio brano che Ditonellapiaga e Rettore hanno recentemente presentato in gara alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, è singolo d’Oro. Dal 4 febbraio è disponibile su tutte le piattaforme digitali ed è contenuto nella in Camouflage, l’album d’esordio dell’artista romana Margherita Carducci, in arte Ditonellapiaga.

L’idea del duetto e delle due generazioni a confronto ha fatto ballare, ha divertito l’Ariston e Chimica si è classificata al 16° posto.

rettore insistentemente rettore

Per celebrare il grande ritorno di Rettore sul palco di Sanremo. Donatella ha finalmente annunciato l’uscita di una raccolta con le canzoni che l’hanno resa celebre nel corso della sua lunga carriera. Insistentemente Rettore uscirà per l’etichetta BMG Italy in versione doppio CD dal 18 marzo e in versione doppio vinile dal 6 maggio. Il più completo Best of dell’iconica artista è già disponibile il pre-order.

Questo doppio album contiene i maggiori successi della cantautrice apripista della scena musicale italiana. Ci saranno, oltre ovviamente all’ultima Chimica, anche Lamette, Delirio, Kobra, Diva, Amore stella, Kamikaze Rock’n’Roll Suicide, Di notte specialmente, Splendido splendente, Benvenuto, Donatella e tantissime altre canzoni.

ditonellapiaga presenta camouflage

Intanto, Ditonellapiaga annuncia nuove date di presentazione del suo ultimo album Camouflage:

3 marzo MILANO – Feltrinelli, Piazza Piemonte alle ore 18.30

alle ore 18.30 4 marzo ROMA – Feltrinelli , Via Appia alle ore 18.30

alle ore 18.30 11 marzo TORINO – presso la sede esterna di Off Topic (via Giorgio Pallavicino 35) alle ore 18.00

(via Giorgio Pallavicino 35) alle ore 18.00 16 marzo NAPOLI – Feltrinelli, Piazza dei Martiri alle ore 18.00

Per quanto riguarda i live, invece, doppio sold out per le prime due date del tour di Camouflage curato da Magellano Concerti: il 4 aprile al Circolo Magnolia di Milano e il 7 aprile al Largo Venue di Roma.

Camouflage da ora è disponibile anche in vinile nella versione nera qui.

Foto di Chiara Mirelli.