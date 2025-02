Ora o mai più 2025: resoconto, classifica e voti della quarta puntata…

Ora o mai più: resoconto, voti e classifica della quarta puntata. Sabato 1 febbraio 2025 in onda su Rai 1 la quarta puntata della terza edizione di Ora o mai più, condotta da Marco Liorni. I primi tre appuntamenti hanno visto il trionfo di Matteo Amantia (prima puntata) e Pierdavide Carone (seconda e terza).

Come per le precedenti due edizioni, guidate da Amadeus, a dirigere l’orchestra c’è il Maestro Leonardo De Amicis.

Prima dell’inizio dello show viene mostrato il podio della classifica generale con i risultati delle prime due puntate:

Pierdavide Carone 50 punti Matteo Amantia 45 punti Antonella Bucci 35 punti Pago 30 punti Loredana Errore 27 punti Valerio Scanu 22 punti Carlotta 16 punti Anonimo Italiano 13 punti

Anche in questa puntata una manche di cover con brani scelte dai coach con gli interpreti originari presenti Questa settimana ogni vincitore delle sfide prenderà 10 punti. +Clicca in basso per il resoconto della puntata e le classifica della terza puntata di Ora o mai più.