Ora o mai più 2025: resoconto, classifica e voti della quinta puntata con tre manche

Ora o Mai Più 2025: la classifica e i momenti migliori della sesta puntata, la semifinale.

Dopo una pausa di una settimana per fare spazio al Festival di Sanremo, torna Ora o mai più giunto alle ultime due puntate. Nell’appuntamento di sabato 1 marzo 2025 potremo ascoltare i brani inediti degli 8 cantanti in gara ma prima è tempo della semifinale per il programma condotto da Marco Liorni.

Vi ricordiamo che se volete leggere i nostri articoli di approfondimento sugli otto cantanti in gara li trovate qui a seguire:

Come da prassi Marco Liorni e il maestro Leonardo De Amicis iniziano la puntata svelando la classifica generale dopo le prime quattro puntata. Eccola a seguire:

Pierdavide Carone 81 punti Matteo Amantia degli Sugarfree 57 punti Antonella Bucci 54 punti Loredana Errore 53 punti Pago 52 punti Valerio Scanu 45 punti Carlotta 32 punti Anonimo Italiano 22 punti

Per la semifinale Marco Liorni e la produzione hanno scelto tre giornalisti che potranno conferire un bonus punti e scegliere il loro preferito: Andrea Laffranchi, Claudia Rossi e Andrea Parrella. Vedremo se saranno più “cattivelli” dei coach che, tranne qualche 5, si sono dimostrati decisamente di manica larga fino ad oggi.

Inoltre in questa puntata ci sarà una giuria popolare di 100 persone votanti in presenza.

