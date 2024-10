Olly: guida all’ascolto delle canzoni del nuovo album “Tutta Vita”

Olly, Tutta Vita: guida all’ascolto delle canzoni del nuovo album.

Disponibile sia in formato fisico che in tutti i digital store a partire da venerdì 25 ottobre, Tutta Vita (Epic Records / Sony Music Italy) è il nuovo album di inediti di Olly (qui la nostra videointervista): un disco collettivo, prodotto da Jvli, che parte dal cantautore per raccontare il “noi” che lo circonda, per poi allargarsi alla sua generazione ed arrivare infine a tutti.

Molto suonato e realizzato con una chiara visione dei live in programma a novembre e dicembre, il disco – ruvido e volutamente non perfetto o patinato -ruota intorno alle parole di Olly e diventa quasi una sorta di “dialogo con un mio alter ego che commenta e mi prende in giro“. Una caratteristica, questa, tipica del rap, che Olly tanto ama e che, in questo contesto, rappresenta la rottura delle barriere tra i generi, altro punto cardine di questo disco.

Olly, “tutta vita”: LA TRACKLIST

È festa I cantieri del Giappone Per due come noi con Angelina Mango Quei ricordi là Noi che Devastante A noi non serve far l’amore Sopra la stessa barca feat Enrico Nigiotti La lavatrice si è rotta Scarabocchi A squarciagola Il campione

