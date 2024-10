Intervista a Olly che lancia l’album “Tutta vita”: “La nostra è una generazione che spacca, molto pensante e d’azione”

Intervista a Olly. Dopo il successo ottenuto con i singoli “Devastante” e “Per due come noi” con Angelina Mango, e la firma di un nuovo contratto di management con Marta Donà, venerdì 25 ottobre Olly pubblicherà “Tutta vita“, il suo nuovo album.

Un’ottima occasione per incontrare il cantautore e realizzare con lui una video intervista, in cui l’artista non si è per nulla risparmiato raccontandoci un disco che, tramite le sue storie personali, riesce a parlare di un’intera generazione.

In attesa del tour nei club italiani, 14 appuntamenti tutti sold out, il nuovo singolo con Angelina ha ottenuto il disco d’oro e conquistato il primo posto nella classifica dei brani più trasmessi dalle radio e, da tre settimane, è il singolo più venduto nella classifica FIMI/GfK.

Nel frattempo sono state anche annunciate le nuove date live per il 2025.

“LO RIFARÒ, LO RIFAREMO” – TOUR INDOOR 2025

Domenica 4 maggio – VENARIA REALE (TO) @ Teatro Concordia

Mercoledì 7 maggio – BOLOGNA @ Estragon

Martedì 13 maggio – ROMA @ Atlantico

Venerdì 16 maggio – MOLFETTA (BA) Eremo Club

Lunedì 19 maggio – FIRENZE @ Teatro Cartiere Carrara

Giovedì 22 maggio – PADOVA @ Gran Teatro Geox





Fuori per Epic Records/Sony Music Italy, “Tutta Vita” è stato prodotto da JVLI, producer attualmente più apprezzati della scena musicale italiana., ed è un disco collettivo che parte dal cantautore per raccontare il “noi” che lo circonda, si allarga alla sua generazione e arriva a tutti. Un disco molto suonato in cui trovano spazio anche strumenti come il sax e l’armonica.

Olly racconta così il titolo del disco:

Tutta vita è quell’espressione che si usa quando qualcosa va storto, ma comunque ci si rialza e si va avanti; è un segno di positività, una frase che ci diciamo tra amici e che rappresenta il mio, il nostro, modo di affrontare la vita.”

Si tratta di un disco ruvido, volutamente non perfetto o patinato, sporcato nei suoni e, grazie all’inserimento di “sporche” all’inizio di ogni brano, “quasi un dialogo con un mio alter ego che commenta e mi prende in giro”, una caratteristica tipica del rap, che Olly tanto ama, e che inseriti in questo contesto rappresentano la rottura delle barriere tra i generi che è un altro punto cardine di questo disco.

OLLY, TUTTA VITA, L’INTERVISTA

Durante l’intervista con Olly abbiamo parlato del suo album, un progetto che unisce le canzoni d’amore a brani più introspettivi e, soprattutto, a canzoni che raccontano la sua generazione…

“Trovo che la nostra sia una generazione molto pensante, e anche molto di azione, più di altre generazioni che ci sono state prima di noi secondo me. Allo stesso tempo è una generazione a cui viene difficile prendere tempo per pensare e dedicare il proprio tempo ai pensieri perché abbiamo una quantità di input e estremamente alta e riuscire a prendersi dei ritagli di tempo per formarsi un pensiero di qualsiasi tipo, anche politico, caratteriale o di idee proprie è più complicato. Tendiamo a anestetizzarci come sempre è stato fatto nella storia, ed io per primo… però siamo una generazione che spacca“

Nel progetto è forte anche la parte cantautorale grazie ad un brano, per noi necessario, come “Il Campione“, con il suo messaggio importantissimo (“Fammi capire chi sono io prima di cercare di amare qualcun altro“) fino al duetto nato quasi per caso con Enrico Nigiotti.

Spazio anche ad alcune osservazioni sul mondo della discografia e sulla musica “fast food”: “Noi diamo la colpa ai discografici ma anche loro stanno lavorando. Ho trovato col tempo e stiamo costruendo una squadra che rispetta i miei tempi…”

A seguire la nostra video intervista, prendetevi il giusto tempo scoprire “Tutta vita“, il nuovo disco di Olly.