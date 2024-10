Olly, testo e significato di “Noi che”, un brano sulla libertà

Olly testo e significato di “Noi che“, quinta traccia contenuta nell’album “TUTTA VITA” fuori dal 25 ottobre 2024 per Sony Music Italy.

Il progetto è disponibile in digitale e nei formati fisici CD, CD autografato, LP bianco e LP rosso autografato.

Tutti e 12 i pezzi del disco sono stati scritti da Olly e JVLI e prodotti da JVLI.

olly Noi che: SIGNIFICATO DEL BRANO

Prodotto da JVLI in collaborazione con Enrico Brun, questo brano è un inno alla libertà, il racconto del mondo che si aspetta il cantautore, in cui ognuno sceglie di fare quello che vuole senza pressioni, dove chi vuole tatuarsi può farlo senza dover dare spiegazioni.

“Noi che” è un pezzo ruvido nato per essere suonato e cantato live con il pubblico.

OLLY Noi che TESTO

Noi che

Sbagliamo tutto solamente per sentirci più grandi

Noi che

Vogliamo avere dei ricordi solo per tatuarci

NOI CHE

Puntiamo il dito verso il cielo e lo incolpiamo di odiarci

NOI CHE

Dopo ci nascondiamo dietro perché siamo codardi

Noi che che ci spacchiamo le nocche

Noi che amiamo urlarci addosso

Noi che ci amiamo in silenzio

E poi scopiamo di nascosto

Noi che siamo giù di corda

Ma che siamo su di giri

Noi che siamo sempre chiusi

Ma ci apriamo come libri

Sempre noi

Noi che le vostre parole non ci fanno niente

Con più punti sulla pelle che sulla patente

Ma

Siamo figli delle stelle e delle rockstar

Nessuno ci vuole a noi

Nessuno ci vuole a noi

Noi che

Siamo liberi

Siamo noi

Senza nulla da perdere, si

Siamo liberi

Non lo so come mai

Non lo so come mai

Ma siamo vivi

Come voi

Solo un po’ più felici

Perché noi siamo liberi

Siamo figli delle stelle e delle rockstar

Siamo figli delle stelle e delle rockstar

Noi che un problema tuo

È anche mio

Caduti dal pero in parapendio

Noi che in parterre pure davanti a Dio

Che ci fumiamo sopra finchè il fisico lo regge

Che l’ago nel pagliaio ci è finito sotto pelle

Noi che a mano a mano di Rino Gaetano tutta sera

Perché che fretta c’era, Maledetta primavera!

È questione di testa, poi le gambe si incastrano

Quando i rami si incontrano, le radici si abbracciano

Noi che pacche sulla spalla

Noi che sempre in gamba

Noi che fai con calma

Noi che un bacio a mamma

Costantemente in bolla

Che scoppia con due spilli

Noi che siamo sempre tristi

Ma ridiamo come bimbi

sempre noi

Noi che le vostre parole non ci fanno niente

Con più punti sulla pelle che sulla patente

Ma

Siamo figli delle stelle e delle rockstar

Nessuno ci vuole a noi

Nessuno ci vuole a noi

Noi che

Siamo liberi

Siamo noi

Senza nulla da perdere

Si

Siamo liberi

Non lo so come mai

Non lo so come mai

Ma siamo vivi

Come voi

Solo un po’ più felici

Perché noi siamo liberi

Siamo figli delle stelle e delle rockstar

(Gioventù bruciata)

Siamo liberi

Oh si, siamo liberi

Siamo vivi

Noi che siamo liberi

Come voi, solo un po’ più felici

Perché noi siamo liberi

Siamo figli delle stelle e delle rockstar