Olly, testo e significato di “A noi non serve far l’amore”, il meccanismo di difesa che scatta per evitare un confronto

Olly testo e significato di “A noi non serve far l’amore“, settima traccia contenuta nell’album “TUTTA VITA” fuori dal 25 ottobre 2024 per Sony Music Italy.

Il progetto è disponibile in digitale e nei formati fisici CD, CD autografato, LP bianco e LP rosso autografato.

Tutti e 12 i pezzi del disco sono stati scritti da Olly e JVLI e prodotti da JVLI.

olly A noi non serve far l’amore: SIGNIFICATO DEL BRANO

Questo brano è una ballad che racconta il momento in cui due persone dovrebbero avere un confronto profondo, ma decidono invece di innalzare un muro, scatta una reazione di chiusura, un meccanismo di difesa che li porta a non comunicare, rendere difficile la connessione tra di loro.

Tra la prima e la seconda strofa c’è un cambiamento radicale, che porta Olly ad immaginare un tradimento simbolico tra i due innamorati.

OLLY A noi non serve far l’amore TESTO

(Ho rovinato tutto Jvli)

Ho trovato il tuo diario,

Nascosto tra mille scartoffie

E pur sapendo che è sbagliato,

Con una mano l’ho sfogliato,

E ho letto tutto ad alta voce

È scritto nero su bianco,

Non c’è nemmeno un colore

E ho visto che hai scritto “piangere”, ma fuori dal margine

Così ha meno valore

E dici che

A noi non serve l’ascensore

Per stare stretti a far l’amore

O litigare nelle scale

Per dare un eco alle parole

E scrivi che

Non hai bisogno di conferme

Che a te non servono le stelle,

Perché nel buio più assoluto

Senza alcun riferimento

Ti fideresti ciecamente

Ma te ne vai (LaLaLaLa)

Mi da fastidio perché so che c’hai ragione (LaLaLaLa)

E le tue amiche ora mi danno del coglione ma dai (LaLaLaLa)

C’è ancora la tua pizza nel congelatore

Si ti ho tradita, tradita per amore (LaLaLaLa)

C’e qualcosa di strano

Nell’aria sta sera, come ad agosto a Milano

Lo stesso silenzio che c’è qua sopra il divano

Qui è ancora tutto come l’hai lasciato

I tuoi trucchi sparsi in bagno

E ora che sono sotto casa con le mani in mano

Siamo rimasti solo io, due gatti e il portinaio

Mi sento come una stazione senza un bacio

Una canzone senza radio

E a volte dormo ancora dal tuo lato

E dici che

A noi non serve far l’amore

Per stare stretti in ascensore

Perché ormai non ci sopportiamo

Abbiam finito le parole

E scrivi che

Ora ti servono conferme

Che a te non bastano le stelle

Perché in sto buio più assoluto

Senza alcun riferimento

Non puoi fidarti ciecamente

E te ne vai (LaLaLaLa)

Mi da fastidio perché so che c’hai ragione (LaLaLaLa)

E le tue amiche ora mi danno del coglione ma dai (LaLaLaLa)

C’è ancora la tua pizza nel congelatore (LaLaLaLa)

Si ti ho tradita, si ti ho tradita e

Guardami!

Non te andare dai, guardami!

Ti sto parlando

Ma non mi vuoi ascoltare

Farà male ma guardami! Guardami!

Se te ne vai conta i passi e poi sparami!

Ti sto parlando

Ma non ne vuoi sapere

Perchè ti ho tradita

Tradita per amore