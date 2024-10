Olly, testo e significato di “Il campione”, il brano che chiude il nuovo disco “TUTTA VITA”

Olly testo e significato di “Il campione“, l’ultima traccia contenuta nell’album “TUTTA VITA” fuori dal 25 ottobre 2024 per Sony Music Italy.

Il progetto è disponibile in digitale e nei formati fisici CD, CD autografato, LP bianco e LP rosso autografato.

Tutti e 12 i pezzi del disco sono stati scritti da Olly e JVLI e prodotti da JVLI.

olly, Il campione: SIGNIFICATO DEL BRANO

Questo brano, che chiude il nuovo disco di Olly, è un inno a non arrendersi, alla perseveranza e alla capacità di rialzarsi anche quando la vita si fa complicata.

Il brano racconta la vita, semplice ma impegnativa, di una persona comune che affronta i problemi, con i suoi alti e bassi. Il cantautore vuole portare un messaggio sincero e genuino, ossia dare la forza e il coraggio a tutte quelle persone che si sentono perse, perché “Il campione” che abbiamo dentro si vede soprattutto nei momenti che ci sembrano particolarmente duri.

OLLY Il campione TESTO

A te che senti che non hai le forze

E in tasca hai più domande che risposte

Non fermarti mai

Il campione si vede qua!

E a te che andresti in quel posto stupendo

Ma devi stare attento allo stipendio

Fa male ma lo sai

Il campione si vede qua!

Ma la gente non si offenda

Se i campioni siamo noi

Noi che a dirla tutta abbiamo vissuto già da morire

E che nessuno si sorprenda

Se i campioni siamo noi

Noi che quando non ci crede più nessuno, la vinciamo alla fine

Ma dimmi che ne sai?

Tu che non sbagli mai

Tu che non sei come noi, che combiniamo solo guai,

Ai ai ai ai la lai la lai

Ma noi cresciuti con canzoni senza età

Le canteremo, per chi non ce la fa

Perché il campione si vede qua

Siamo quelli che comunque se la ridono, anche in bilico sul lastrico

Quelli che ci sembra il minimo, dire vado sempre al massimo

E magari destinati

Ad una vita al limite

Già da piccoli segnati

Ma a matita sullo stipite, noi

Siamo quelli che rimangono

Pure quando gli altri scappano

Come fa il cantautorato,

Siamo cinema e teatro

Abbiamo il nostro fascino

Stiamo ancora in piedi

Non molliamo un cazzo

Ma la gente non si offenda (perché dovrebbe)

Se i campioni siamo noi

Noi che a dirla tutta (cosa?)

Abbiamo vissuto già da morire (Eee adesso..)

E che nessuno si sorprenda (perché dovrebbero belin)

Se i campioni siamo noi

Noi che quando non ci crede più nessuno, la vinciamo alla fine

Ma dimmi che ne sai?

Tu che non sbagli mai

Tu che non sei come noi, che combiniamo solo guai,

Ai ai ai ai la lai là lai

Ma noi cresciuti con canzoni senza età

Le canteremo per chi non ce la fa

Perché il campione si vede qua

LAI LA LA LA LA

LAI LA LA LA LA

LAI LA LA LA LA LA

LAI LA LA LA LA

AI AI AI LA LAI LA LAI

Ma noi cresciuti con canzoni senza età

Le canteremo, per chi non ce la fa

Perché i campioni li vedi qua!