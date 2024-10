Olly, testo e significato di “Sopra la stessa barca”, la collaborazione con Enrico Nigiotti nel nuovo disco “TUTTA VITA”

Olly testo e significato di “Sopra la stessa barca” featuring Enrico Nigiotti, ottava traccia contenuta nell’album “TUTTA VITA” fuori dal 25 ottobre 2024 per Sony Music Italy.

Il progetto è disponibile in digitale e nei formati fisici CD, CD autografato, LP bianco e LP rosso autografato.

Tutti e 12 i pezzi del disco sono stati scritti da Olly e JVLI e prodotti da JVLI.

olly, enrico nigiotti Sopra la stessa barca: SIGNIFICATO DEL BRANO

Scritto da Olly ed Enrico Nigiotti e prodotto da JVLI, in questo brano il cantautore racconta la sua quotidianità, come vive la sua vita e la sua giornata in compagnia della sua famiglia e dei suoi amici. È come se tutti fossero “Sopra la stessa barca“, un gruppo unito che canta unendo le voci, celebrando l’amore puro e sincero, che non è per forza riferito a una coppia.

OLLY, enrico nigiotti Sopra la stessa barca TESTO

Io che non ho mai voluto smettere

Io che santi in tasca non ne ho

Io che non ho mai imparato a crescere

Io che rischio sempre e non lo so

Se penso a quante volte ho fatto il panico

Non ho nessun rammarico

Mai una volta no

Perche è un viaggio solo andata

Per chi vive come noi

Per chi sceglie con la pancia e se poi sbaglia cazzi suoi

Fino all’ultimo respiro

Fino all’ultima emozione

Siamo qui

Sopra la stessa barca sotto ai fulmini

In mezzo alla burrasca senza

Un figlio di puttana che ci indichi la strada

Siamo qui

Si ..

Sempre qui

Questa

È per chi vive come noi, sempre in bilico

In quest’ambaradam, in questo qui pro quo

Che resteremo qui finché ci leveranno

A schiaffi come cenere sopra il divano

Oh sì oh si

Nevrotico

Che mi fumo le dita fino al mozzicone

Che tengo tutto dentro fino all’esplosione

Finché non parlerò come uno zoticone

E dico cose che

Che non hanno un senso

Vada come vada l’importante è andare e non guardarsi indietro

Perche è un viaggio solo andata

Per chi vive come noi

Per chi ci mette la faccia e se poi sbaglia cazzi suoi

Fino all’ultimo respiro

E Fino all’ultima emozione

Siamo qui

Sopra la stessa barca sotto ai fulmini

In mezzo alla burrasca senza

Un figlio di puttana che ci indichi la strada

Siamo qui

Si ..

Sempre qui

Perché non ha senso smettere

Per chi vive come come noi

Dare il cuore a tutti è svendere

Per chi vive come noi

E cadere non è perdere

Per chi vive come noi

Perché bruciare in fondo è splendere

Per chi vive come noi

Perché è un viaggio solo andata

Senza neanche una fermata

Per chi vive come noi