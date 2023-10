Olly nel brano “A squarciagola” svela il senso d’immobilismo che ha vissuto

Il nuovo singolo di Olly si intitola “A squarciagola”; ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 3 novembre 2023. Dalla stessa data, il brano è anche in rotazione radiofonica. A dicembre, l’artista si esibisce al Fabrique di Milano per l’evento di chiusura del suo Il mondo gira tour.

“A squarciagola” (Epic Records Italy/Sony Music) è scritto da Olly e prodotto da JVLI. Il brano è nato dall’esigenza di raccontarsi in modo profondo e del tutto sincero. Il cantante rivela quella sensazione di immobilità che ha provato in alcune situazioni vissute di recente. Racconta un insieme di emozioni, spesso contraddittorie e difficili da decifrare, che sono però il riflesso di una vita che vibra. Il testo della canzone recita: “anche se dentro me c’è questa baraonda/ qui c’è un silenzio che mi grida a squarciagola / che quelli come me fanno finta / che non sia dura non sia in salita, che sia tutta vita”.

Olly descrive così il pezzo: “A Squarciagola è la mia confusione in seguito a uno dei periodi più emozionanti e pieni che abbia mai vissuto. Racconta la sensazione di paralisi di fronte ai bei momenti, quel sentirsi in dovere di provare emozioni forti, ma non riuscire a farlo. Incontrare qualcosa che forse è amore e avere paura di affrontarlo, vivere il sogno e non riuscire ad abbracciarlo. Il sound è paradossalmente una grande festa, come a celebrare il fatto di non riuscire a celebrare: suoni folk e strofe ruvide”.

Olly live: ultima data de Il mondo gira tour

Dopo le date nei club de Il mondo gira live, durante l’estate 2023 Olly si è esibito dal vivo con Il mondo gira tour. Questa tournée estiva ha visto il cantante esibirsi nei principali festival italiani. A chiusura della stagione live, è previsto un ultimo spettacolo.

L’evento, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, si terrà il 10 dicembre 2023 al Fabrique di Milano. Sarà una grande festa per celebrare un anno ricco di soddisfazioni. La partecipazione a Sanremo Giovani ha consentito a Olly di gareggiare al Festival di Sanremo, facendosi conoscere al grande pubblico. I suoi live si sono tenuti in locali sempre più grandi: a Milano, in un anno, Olly è passato dall’Arci Bellezza al Fabrique, attraverso due sold out ai Magazzini Generali in primavera.

La data del 10 dicembre sarà l’occasione per ascoltare e cantare i brani del giovane artista. In scaletta, ci saranno “Tutto Con Te”, uscito il 9 giugno 2023; “Un’altra volta“; “L’Anima Balla”; “Polvere”. Non mancherà ovviamente nemmeno il nuovo singolo “A squarciagola”.

I biglietti possono essere acquistati su magellanoconcerti.it, Ticketone e Ticketmaster.

Foto di Tommaso Bordonaro