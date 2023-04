Continua il tour di Olly che presenta durante il live l’inedito “Che giorno è”

Olly Che giorno è testo dell’inedito presentato in anteprima durante le date del tour.

Prosegue il tour del giovane cantautore che quest’anno ha debuttato sul palco del Festival di Sanremo presentando il brano Polvere, già certificato con il disco d’oro per le oltre 50.000 copie/unità.

Nel corso dei live, organizzati da Magellano Concerti, Olly sta presentando i brani del suo album Gira, il mondo gira, uscito per Epic Records / Sony Music Italy.

Queste le prossime date in calendario:

Olly tour 2023

Venerdì 31 Marzo I PERUGIA @Afterlife DATA ZERO

Mercoledì 5 Aprile 2023 I MILANO @Magazzini Generali SOLD OUT

Giovedì 6 Aprile 2023 I MILANO @Magazzini Generali SOLD OUT

Domenica 16 Aprile 2023 I ROMA @Largo Venue SOLD OUT

Lunedì 17 Aprile I ROMA @Largo Venue

Venerdì 2 Giugno 2023 I ANNONE DI BRIANZA (LC) @Nameless Festival

Sabato 17 Giugno 2023 I BERGAMO @Nxt Station

Sabato 1 Luglio 2023 I COLLEGNO (TO) @Flowers Festival con Rosa Chemical

Giovedì 6 Luglio 2023 I PADOVA @Parco Della Musica

Venerdì 21 Luglio 2023 I GENOVA @ Live In Genova Festival (Arena del mare, Porto antico Genova)

Domenica 13 agosto 2023 I MONTEREALE (AQ) @Festival Busci

Venerdì 08 settembre 2023 I BRESCIA @Epicentro Music Festival (al Castello di Brescia)

Il giovane artista, reduce dalla collaborazione con i Boomdabash con cui ha co-scritto il loro ultimo singolo, L’unica cosa che vuoi (vedi qui). Olly tra l’altro ha fatto un grande regalo a tutti i fan che sono andati a trovarlo in tour, un regalo i cui video stanno facendo il giro di TikTok.

Il cantautore ha infatti presentato in anteprima un brano inedito, probabilmente il singolo per l’estate 2023, che dovrebbe chiamarsi Che giorno è.

Olly Che giorno è testo

Ci sono giorni no

giorni in cui non voglio

e proprio non c’è modo

dei giorni in cui non dormo

è tutto un po’ disastro

ci sono giorni

a posto in cui se voglio

prendo e ribalto il mondo

poi giorni in cui nemmeno un treno può buttarmi giù

con le mappe ed un tramonto

sempre al solito posto

giorni in cui ci basta poco

Ma ora che sono solo mentre il sole cade giù

penso che

mi basterebbe avere solo un giorno in più

in cui possiamo gridare, ferirci, scopare, tradirci, disfarci

come se non ci fosse un domani

un motivo per stare a fumare sdraiati

chissà perché farei tutto con te

farei tutto con te

sì, soltanto con te

È da giorni che dormo col posello pieno accanto a me

con la testa matta fa avant e ‘ndre

metto su De André

pazzo sopra un’altalena

c’ho una cattiveria

e se fosse un giorno ok

potessi me ne andrei

a farmi i cazzi miei

con una stecca blu

e un po’ di amici miei

E ora che sono solo mentre il sole cade giù

penso che

mi basterebbe avere solo un giorno in più

in cui possiamo gridare, ferirci, scopare, tradirci, disfarci

come se non ci fosse un domani

un motivo per stare a fumare sdraiati

chissà perché farei tutto con te

farei tutto con te

sì, soltanto con te