Neno e quella voce graffiata che sa di rimpianto nel nuovo singolo “Che non sei te”

Neno – Che non sei te: testo e significato del nuovo singolo tra nostalgia, rimpianti e voglia di ricominciare.

Dopo un periodo di lavoro silenzioso ma intenso, Neno torna con Che non sei te, il primo estratto dal nuovo progetto discografico Canzoni per gli amici, atteso per settembre. Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da giovedì 18 aprile.

CHI È NENO? VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELL’ARTISTA

Il progetto Neno nasce nel 2019 dall’unione delle parole e della voce di Stefano Farinetti e la musica di Andy Mancini. Le canzoni prendono forma in un home studio in zona Crocetta.

L’aria di Torino si sente nel pop romantico, che esalta piccoli momenti di vita cercando il poetico nel quotidiano, tra speranze e realtà. L’idea è di un cantautorato pop, che cerca la freschezza nella ricerca di arrangiamenti e suoni sempre diversi.

Con il primo singolo, Inadeguato, Neno vince il BMA 2019 (Bologna Musica d’Autore) e solo qualche mese dopo, con il suo vero nome, prende parte alla 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi dove lancia il singolo Meglio star da soli che supera il mezzo milione di stream sul solo Spotify.

Nei mesi successi si toglie nuove soddisfazioni: con Meglio star da soli sale sul podio del Festival di Castrocaro, con Faccio tardi pure oggi viene scelto come brano del mese su Mtv Italia ed è tra i più trasmessi su Radio Zeta) e con Bla bla bla con cui partecipa al Concerto del Primo Maggio Roma 2020.

Il cantautore si butta subito in nuove composizioni e nell’estate del 2022 pubblica il suo primo EP autoprodotto, Neno.

Nel 2024 arrivano i singoli Rigore, Mia Sorella che insieme al nuovo singolo e ad altri brani in uscita nel corso dell’anno, faranno parte della tracklist del suo secondo EP, Canzoni per gli amici, sette tracce scritte dallo stesso Neno e arrangiate insieme a Filippo Ricchiardi, Andy Mancini e Paolo Tamietto.

neno – CHE NON SEI TE – TESTO e SIGNIFICATO

Una ballad delicata, intima, malinconica. Che non sei te racconta un amore che non si spegne, ma che non trova pace. Una relazione che vive tra le pieghe della nostalgia, tra gli abbracci sotto la doccia e la consapevolezza amara di non aver ancora dimenticato chi, in fondo, non è mai stato davvero.

“Potrei fare di meglio, ma il meglio di me se l’è preso qualcuno che non sei tu” canta Neno, in uno dei versi più forti del brano. Una frase che racchiude il senso profondo della canzone: la distanza tra ciò che siamo stati e ciò che avremmo voluto essere, insieme a qualcuno che oggi non è più parte del nostro presente.

Il brano, prodotto da Andy Mancini e arrangiato da Fil Ricchiardi, si muove tra atmosfere sussurrate e aperture vocali intense, lasciando spazio alla fragilità di un racconto personale. Un crescendo emotivo che esplode nei ritornelli e che conferma ancora una volta la scrittura viscerale di Neno e il suo timbro inconfondibile.

DA “CHE NON SEI TE” ALL’EP “CANZONI PER GLI AMICI”

Con questo primo singolo, Neno inaugura un nuovo capitolo musicale. Che non sei te anticipa infatti l’uscita del suo nuovo EP Canzoni per gli amici, prevista per settembre 2025. Un progetto che, fin dal titolo, promette un ritorno all’autenticità, alle relazioni umane, ai sentimenti che ci legano e ci definiscono.

Il cantautore lo racconta così:

“Neno non è per me soltanto un progetto, è una vita intera. Una vita di scelte, mani sudate, tra pizze da consegnare e canzoni da cantare. In questo c’è un solo filo conduttore, per me: che io canto, da solo e con gli altri, per concentrami e per rilassarmi, per ragionare e per sfogarmi. Sono Stefano da quando sono nato, 27 anni fa, Ste da quando mi han dato un soprannome, poco dopo, ma sono Neno forse già da prima di nascere, e non solo da quando sono nato io. “Canzoni per gli amici, a sua volta, nasce da me ed è anche un po’ “oltre’ a me: è il mio modo di ringraziare chi mi ha reso chi sono. Perché Neno in fin dei conti è Stefano, è Andrea, è Simone. è Riccardo, che lavora in banca, ed è anche Max, che quella volta ci ha chiuso nel suo Bar fino alle 8 del mattino… forse non ci avrebbe fatto uscire nemmeno fossero iniziati a piovere meteoriti, e non ce ne saremmo accorti.. probabilmente. Sicuramente, però, Neno sarebbe diverso.“

L’artwork del singolo è firmato da Fil, e riflette l’anima essenziale e malinconica del brano: pochi elementi, sfumature leggere, e la sensazione costante di qualcosa che ci sfugge ma continua a farci male.

E dopo il significato di Che non sei te di Neno ecco a seguire il testo.

NENO CHE NON SEI TE – TESTO

CHE NON SEI TE

(Testo. Stefano Farinetti, Paolo Tamietto/ Musica: Filippo Ricchiardi, Paolo Tamietto. Stefano Farinetti)

Che bello abbracciarsi

Sotto la doccia

Nudi

Come chi parte

Come chi perde

Senza dire niente

Che bello è spogliarsi

Sotto le coperte

Rubi

Tutti i miei difetti

Tutto il mio presente

E La sabbia tra i piedi

In locali deserti

Io non so fare lo stronzo

Siamo linee dell’orizzonte

Che cercano

un proprio tramonto

Ahhh

Potrei fare di meglio

Ma il meglio di me

Se l’è preso qualcuno che non sei tu

Ahahah

Che bello è incontrarsi

Alla fine del giorno

Tu macini passi

Io invece li conto

Perché non è facile

Farti del male

Mai stato bravo

A lasciare alle spalle le cose

Ahhh

Potrei fare di meglio

Ma il meglio di me

Se l’è preso qualcuno che non sei tu

Oh ah ah ah Non c è nessuno che somiglia a te

