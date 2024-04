Neno celebra il legame unico tra fratelli con il nuovo singolo ‘Mia Sorella’: Un’ode alla stravaganza familiare”

Neno Mia sorella testo e significato del nuovo singolo del cantautore torinese in uscita il 26 aprile 2024.

Stefano Farinetti in arte Neno torinese torna alla pubblicazione con il nuovo singolo “Mia Sorella“, un’esplosione di vivacità e ironia che cattura l’essenza del rapporto fraterno in una melodia incalzante.

Pubblicato per Pioggia Rossa Dischi e distribuito da AltaFonte Italia, questo brano offre un viaggio musicale attraverso le peculiarità di una relazione unica, vista dagli occhi del fratello.

Neno è un cantautore torinese attivo sin dal 2019. Grazie al contributo del suo produttore Andy Mancini e dell’ex manager Massimiliano Longo, ha raggiunto importanti traguardi, tra cui la vittoria al BMA 2019 (Bologna Musica d’Autore), la partecipazione ad “Amici di Maria De Filippi“, il terzo posto a Castrocaro nel 2020 e il Concerto del Primo Maggio a Roma.

I suoi singoli precedenti, tra cui “Inadeguato“, “Meglio Star da Soli“, “Faccio Tardi Pure Oggi” e “Bla Bla Bla“, vantano oltre 1 milione e mezzo di streaming solo su Spotify, oltre a essere inclusi in varie playlist editoriali.

Nel 2022, Neno ha dato vita al secondo capitolo del suo progetto musicale, culminato nell’EP autoprodotto “Neno“, che include brani come

“Panache” e “Nuda”.

NENO MIA SORELLA SIGNIFICATO DEL BRANO

“Mia Sorella” è un brano up tempo, quasi fiabesco, che esplora le sfumature di un legame fraterno fatto di risate e litigi, di complici confidenze e piccole rivalità. È un’ode alla stravaganza familiare, narrata con sarcasmo e profondità da Neno.

La canzone, arrangiata e prodotta da Andy Mancini, è stata anticipata da “Rigore“, pubblicata a Gennaio e rappresenta la seconda di tre uscite previste per la prima metà del 2024.

Il testo del brano, frutto della collaborazione tra Neno, Filippo Ricchiardi e Diorama (Matteo Franco), mentre l’arrangiamento musicale vede la partecipazione delle chitarre di Simone Bertagnoli e delle batterie di Matteo Rampoldi, che insieme a Neno e al suo team hanno creato un episodio musicale che esplora nuovi orizzonti sia dal punto di vista musicale che testuale.

“Mia Sorella” si distingue per il suo approccio fresco e innovativo alle relazioni familiari, allontanandosi dal classico tema dell’amore romantico per abbracciare una prospettiva più intima e personale.

La direzione artistica del brano è stata affidata a Sara Barbonaglia, talentuosa grafica, illustratrice e art director torinese, che ha curato non solo l’artwork del singolo, ma anche una serie di grafiche illustrate pubblicate sui canali social di Neno, oltre a un lyrics video realizzato con immagini d’infanzia del cantautore conservate su vecchie VHS.

NENO MIA SORELLA TESTO

Mia sorella ha gli occhi grandi

Si però, non ha le orecchie

Vuole sempre avere ragione

E non mi ascolta per niente

Mi dice:

“guardati te, che fai già danni per tre”

Mia sorella nella vita

Ha avuto una sola amica

Che era matta da legare

E che un giorno a quanto pare

è saltata dal balcone dicendo

Imparerò a volare e non si è fatta male

Ma comunque è stato un bello spavento!

Mia Sorella

Mia sorella se ha la tosse

Non prende nessuna medicina

Perché crede nella scienza però

Non crede alle farmacie

E cerca sempre un rimedio

in posti inaspettati

Risolverebbe una guerra

leggendo una fiaba

a ministri e soldati

Una volta che eravamo

Con degli amici al mare

Si è tuffata dritta in un mulinello

Ma non per annegare

Mi ha detto che l’ha fatto

solamente per farmi un dispetto

Mia Sorella

Ha costruito una chiesa

Ha un conto in banca in Nigeria

Ha aperto una biblioteca

Ha vinto il palio di Siena

È la felice prioprietaria

Di una villa sul mare

Corrono voci in paese

Dicono che sia

Una strega

Ma se lo chiedono a lei

Si fa grasse risate

Dice: Ho solo un fratello

Che inventa che cazzate

Mia Sorella

Mi sorella nella vita

Crede che tutto ritorni per questo fa be rifece a se ha bisogno di soldi