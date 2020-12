Il 4 dicembre è il giorno dell’uscita del nuovo singolo di Neno Bla Bla Bla (distribuzione Artist First). Un brano che arriva dopo Meglio star da soli e Faccio tardi pure oggi e che rappresenta un nuovo tassello nella carriera del giovane cantautore (ne abbiamo parlato Qui).

Bla Bla Bla si caratterizza per un ritmo incalzante e ipnotico e svela nuove e interessanti sfaccettature della scrittura di Neno, capace di raccontare emozioni profonde attraverso sonorità moderne e accattivanti.

Il nuovo singolo, scritto da Neno e prodotto da Andrea “Andy” Mancini, è un nuovo tassello ed è il frutto di una riflessione su questo momento storico con gli occhi di un ventenne. Siamo quotidianamente bombardati di informazioni e opinioni dai media e sui social. Bla Bla Bla racconta di come spesso ci ritroviamo a essere circondati da chiacchiere inutili, che ci confondono e ci fanno perdere di vista le cose importanti nella vita.

Da mezzanotte il brano è disponibile ovunque. Puoi ascoltarlo Qui.

NENO BLA BLA BLA – IL TESTO

Autori: Stefano Farinetti

Compositori: Andrea Mancini / Stefano Farinetti

Ma quante cazzate che sento

Resto in casa sto meglio

col telefono spento E

il non disturbare all’ingresso

Che fuori farà pure freddo

Magari faccio un giro in centro

Mi scende la voglia due ore a cercare un parcheggio

E finalmente lo trovo un posto vuoto

la felicità, a volte, vuole poco

tiro i remi in barca

la noia è un mare

e ci si annoia anche ad amare

Giro e mi rigiro

in sto locale vuoto

vorrei non pensare a niente

fino al giorno dopo

vorrei non pensare a niente

ma ho la testa che fa

BLA BLA BLA – A

BLA BLA BLA BLA

BLA BLA BLA – A

BLA BLA BLA BLA

NELLA TESTA HO UNA VOCE CHE FA

NELLA TESTA HO UNA VOCE CHE FA

NELLA TESTA HO UNA VOCE CHE FA

Sento la musica e intanto

mi muovo appena

le luci disegnano un fiore, sì

sulla tua schiena

e mi trovo in apnea

l’alta marea

corrente che mi porterà

altrove

Qua dentro si divertono tutti

mi ritrovo a casa

Sì, ma non so come

Giro e mi rigiro

In questo letto vuoto

vorrei non pensare

a niente

e penso è quasi giorno

accendo la tele che fa

Bla Bla Bla Bla

Bla Bla Bla Bla

Bla Bla Bla Bla

NELLA TESTA HO UNA VOCE CHE FA

NELLA TESTA HO UNA VOCE CHE FA

NELLA TESTA HO UNA VOCE CHE FA

Bla Bla Bla Bla

Bla Bla Bla Bla

Bla Bla Bla Bla

Bla Bla Bla Bla

Ed è già quasi giorno

L’alba fa da contorno

hai detto vediamoci

io pensavo scherzassi

ma tu dimmi dove

che sono già lì

Sembra l’inizio di un film

sì però mentale

ma questo è normale

e va bene così

BLA BLA BLA – A

BLA BLA BLA BLA

BLA BLA BLA – A

BLA BLA BLA BLA

NELLA TESTA HO UNA VOCE CHE FA

NELLA TESTA HO UNA VOCE CHE FA

NELLA TESTA HO UNA VOCE CHE FA