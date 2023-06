Neno racchiude il lavoro dell’ultimo anno nell’EP omonimo. Fuori l’inedito “Nuda”

Neno, anche conosciuto come Stefano Farinetti, cantautore indie-pop che alcuni ricorderanno per la sua partecipazione alla 19esima edizioni di Amici di Maria De Filippi nel 2019/2020, ha pubblicato venerdì 23 giugno il suo primo EP, Neno, un progetto che raccoglie i singoli pubblicati nell’ultimo anno a cui si aggiunge un nuovo brano, Nuda.

L’Ep raccoglie i brani più viscerali, romantici e introspettivi del cantautore torinese che, dopo aver pubblicato sei singoli dal 2020 al 2021, nel 2022 ha compiuto un percorso di crescita, personale e artistica, andando a scavare dentro sé e rendendo la sua scrittura sempre più personale, intima ma anche graffiante, come il suo timbro.

Sono cinque le tracce che trovano spazio in questo EP prodotto in totale indipendenza e distribuito da Reload/The Orchard la cui copertina è stata realizzata da Geiem che ha già curato l’artwork di diversi singoli del progetto. Andiamo a conoscere meglio il primo EP di Neno. La foto di copertina è di Alessandro Gola.

Ad aprire l’EP c’è Monolocale, brano pubblicato a febbraio scorso e prodotto da Nyv e Gionni Mellow. Il cantautore sceglie di dare il benvenuto all’ascoltatore con un pezzo intimo e intesto, una ballad emotiva di ispirazione britannica.

Segue Panachè, canzone scritto con Andy Mancini, Denis Chiatellino e Greta Rampoldi una canzone che è entrata nelle playlist editoriale di Spotify, New Music Friday, Scuola Indie e Una Playlist Felice.

Il terzo brano, Come noi, è un’altra canzone d’amore scritta in collaborazione con Nyv e prodotta dal duo Nyv–Gionni Mellow. Segue Freud, primo singolo estratto dal progetto che vede alla produzione Andy Mancini.

L’EP Neno si chiude con un brano inedito dalle sfumature soul. Nuda è stato scritto con Nyv e prodotto da Nyv e David Fulk, che ha curato anche le registrazioni il mix e il master.

NENO NUDA, il nuovo singolo

Chitarre elettriche distorte, richiami voluti al re del rock italiano, Vasco Rossi, e un’atmosfera cupa, sono gli ingredienti che caratterizzano questo brano. Neno ne parla così:

“Nuda è un brano che rappresenta uno sfogo, una catarsi personale. Simboleggia la fine di un percorso intenso, ma che al tempo stesso mi ha permesso di incontrare persone meravigliose, a cui devo la realizzazione di questo primo progetto. Sono grato per questa esperienza e per il sostegno che ho ricevuto lungo il cammino.“

NUDA TESTO

Ora che, ti senti sola

e che le mie braccia non sono più casa

fermi qui, col nodo alla gola

aspettiamo il buio per guardarci in faccia

e non sai più quello che vuoi

non sai che facciamo qui

Amare violento è così

Amare violenti è così

Eh

ma come fai a nascondere

dietro a un bacio di Giuda

la tua pelle nuda

Eh

ma come fai a nascondere dietro a una scusa

la tua pelle nuda

Non siamo mai stati speciali

Nonostante le parole

come l’ultimo weekend

di ogni finale di stagione

quando si va in montagna cercare cose da fare

una qualsiasi attività

che non richieda di parlare

e sono

tre mesi che piangi

però non sai per cosa

e meno male hai già un’altro

hai già un altro

lì che ti consola

Eh ma come fai a nascondere

dietro a un bacio di Giuda

la tua pelle nuda

Eh

ma come fai a nascondere

dietro a una scusa

la tua pelle nuda

E non sai più quello che vuoi

io non so che ci faccio qui

Amare violento è così

Amare violento è così