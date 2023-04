Pagelle Nuovi Singoli in Uscita Venerdi 7 aprile: Paola Turci profonda, sentimentale e radiofonica. Sfera Ebbasta non regala nessuna novità

PAGELLE NUOVI SINGOLI del 7 aprile a cura del nostro critico musicale Fabio Fiume.

Nuove pagelle settimanali con parecchi ritorni importanti e qualcuno, a mio avviso, fa pesantemente cilecca e, da contraltare, qualche altro anche superiore alle attese. Non mancano come sempre diversi emergenti o artisti a cui manca ancora quella consacrazione importante ma che forse meriterebbero quell’ascolto in più, anche da parte dei direttori artistici dei principali network.

Vi ricordo i voti che trovate alla fine delle mini recensioni non mettono in competizione fra loro gli artisti, essi sono infatti assegnati alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone e che salendo, salendo, si arriva a scoprire la Golden song della settimana. Ricordo inoltre che il “senza voto” non è un voto di carattere negativo ma è un semplice trovare quella canzone inutilmente votabile dal punto di vista radiofonico.

Siete pronti? Cliccate in basso su continua.