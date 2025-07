Musica italiana – Il meglio (e il peggio) della settimana 28. Il concerto di Ultimo

Musica italiana settimana 28: tra stadi pieni, leggende all’estero e sfide da tormentone

La settimana si apre con un doppio sold out per Ultimo a San Siro, ma a far rumore è soprattutto la sua nuova frecciatina alla stampa. Il dibattito infiamma il web, mentre Laura Pausini conquista l’America Latina con riconoscimenti da leggenda e un amore trasversale che in Italia sembra ancora sottovalutato. Clementino torna con Batte il cuore, tra radici e speranza, e la Mosca Tzè Tzè lancia il suo nuovo format mensile Click & Trash, con chiavi giganti, IA canterine e metafore teatrali.

Nel frattempo parte la prima fase del nostro sondaggio sul tormentone dell’estate 2025, con oltre 100 brani in gara. A livello live, tra i protagonisti di lunedì ci sono Fabri Fibra, Alfa, Marco Masini, Bresh e Alice con I Solisti Aquilani.

Notizie in evidenza dalla musica italiana settimana 28

Calendario – aggiornato il 07/07/2025 h 9.00

