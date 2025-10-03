“Met Gala”: gli autori, i testi e le date instore del primo album da popstar di Sarah Toscano

Sarah Toscano ha pubblicato il suo primo vero album in studio, Met Gala. Un progetto che arriva dopo un anno intenso, tra il debutto a Sanremo 2025, collaborazioni e singoli che hanno già segnato il suo percorso.

Nel frattempo i due live nei club di Milano e Roma, previsti per ottobre, hanno già registrato il sold out e sono stati annunciati gli appuntamenti instore.

Met Gala, il primo album di Sarah Toscano

Met Gala raccoglie dieci brani che mostrano diverse sfaccettature dell’artista: dal lato più romantico e malinconico a quello più energico e spensierato. È il disco con cui Sarah sceglie di raccontarsi senza filtri, tra autobiografia e canzoni in cui la sua generazione può riconoscersi.

Tra i brani già conosciuti ci sono Amarcord, portato a Sanremo e certificato Oro, Semplicemente feat. Mida – sigla della serie Netflix RIV4LI –, Taki e Tacchi (fra le dita). Insieme a loro ci sono sei inediti che completano il quadro: Met Gala, Desco, Maledetto ti amo, Dopo di te, Caos e Match Point.

Questa la tracklist, cliccando sui titoli delle canzoni troverete i testi.

Met Gala (scritta e composta da Sarah Toscano, Gianpiero Gentile, Raffaele Esposito Prod. Due) Semplicemente feat. Mida (Testo: Sarah Toscano, Christian Prestato, Rondine Musica:Sarah Toscano, Christian Prestato, Rondine, Gianmarco Grande Prod. GRND) Desco (Testo: Sarah Toscano, Elisa Mariotti, Rondine Musica: Sarah Toscano, Elisa Mariotti, Rondine, Gianmarco Grande Prod. GRND) Maledetto ti amo (Testo:Sarah Toscano, Emanuela Caricchia Musica:Sarah Toscano, Emanuela Caricchia, Gianmarco Grande Prod. GRND) Taki (Testo: Sarah Toscano, Federica Abbate, Alessandro La Cava Musica:Sarah Toscano, Federica Abbate, Alessandro La Cava, Nicola Lazzarin Prod. CRIPO) Dopo di te (Testo: Sarah Toscano, Elisa Mariotti Musica: Sarah Toscano, Elisa Mariotti, Gianmarco Grande Prod. GRND) Amarcord (Testo:Sarah Toscano, Federica Abbate, Jacopo Ettorre Musica:Federica Abbate, Jacopo Ettorre, Federico Mercuri, Giordano Cremona, Eugenio Maimone, Leonardo Grillotti PROD. ITACA, Wolvs) Tacchi (fra le dita) (Testo: Federica Abbate, Federico Olivieri Musica:Federico Mercuri, Giordano Cremona, Eugenio Maimone, Leonardo Grillotti Prod. ITACA, Wolvs) Caos (Testo: Sarah Toscano, Andrea Spigaroli Musica: Sarah Toscano, Andrea Spigaroli, Riccardo Scirè Prod. Riccardo Scirè) Match Point (Testo: Sarah Toscano, Alessandro La Cava Musica: Sarah Toscano, Alessandro La Cava, Luca Ghiazzi, Rocco Biazzi Prod. Shune)

Instore tour

Con l’uscita dell’album parte anche un instore tour che porterà Sarah a incontrare i fan in tutta Italia. Queste le date:

3 ottobre – Bussolengo (VR) – CC Porte dell’Adige ore 17:30

4 ottobre – Nichelino (TO) – CC I Viali ore 17:00

5 ottobre – Genova (GE) – Mercato di Corso Sardegna ore 17:00

6 ottobre – Arese (MI) – CC Il Centro – Libreria Mondadori ore 16:00

7 ottobre – Catania (CT) – CC Porte di Catania ore 18:00

8 ottobre – Roma (RM) – CC Romaest ore 17:30

9 ottobre – Trevi (PG) – CC Piazza Umbra ore 17:30

12 ottobre – Pagani (SA) – CC Pegaso ore 18:00

16 ottobre – Roncadelle (BS) – CC Elnos Shopping ore 18:00

23 ottobre – Mestre (VE) – CC Porte di Mestre ore 18:00

Concerti nei club

Il debutto live nei club è fissato per ottobre e i biglietti sono già terminati: