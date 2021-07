Max Gazzè da nuova vita a “Il vero amore” insieme a Greta Zuccoli

Max Gazzè Il vero amore testo del nuovo singolo impreziosito dalla voce di Greta Zuccoli. Un featuring inedito che richiama il rock’n’roll anni ’60.

Il vero amore dal 9 luglio segna il ritorno di Max Gazzè in rotazione radiofonica.

Il brano è estratto dall’ultimo album La matematica dei rami (Virgin Records) rivisitato in una versione inedita featuring Greta Zuccoli.

La matematica dei rami è prodotto dall’artista insieme alla Magical Mystery Band di Daniele Silvestri, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Daniele Fiaschi, Duilio Galioto, Daniele “Il Mafio” Tortora.

Max Gazzè e Greta Zuccoli lo scorso marzo erano entrambi in gara al Festival di Sanremo 2021. Lui con il brano Il farmacista e lei tra i Giovani con Ogni cosa sa di te.

Greta Zuccoli è una cantautrice con un’esperienza internazionale al fianco di Damien Rice ed in Italia di Diodato.

Il vero amore è una collaborazione artistica inedita e riuscitissima che dà un nuovo sapore alla traccia.

Giochi d’ironia nel video prodotto dai Manetti Bros e diretto da Andree Lucini, tra James Bond, palloncini colorati ed echi hippy.

Ambienti vintage e cinematografici arredano le sonorità del brano, una storia a tratti noir che racconta l’amore da prospettive diverse e che si sposa perfettamente con il video.

Max Gazzè il vero amore testo

L’amore è un’iniezione letale, prima o poi raggiunge il cuore

E tu te ne accorgerai, quando stai per morire

L’amore è il mio nemico migliore, faccio fuoco e sono io a soffrire

Dimmi tra noi, chi è più svelto a sparare

L’amore è quel baleno che viene

Una volta almeno due in tutta l’eternità

E tu vuoi farlo scappare

Ma quale piacere ti dà

avere le mani sporche

e stringermi forte a te?

Dimmelo che

non era ancora il momento per me

Che sono stato un sfogo, un passatempo

un chiodo schiaccia chiodo e come

Puoi credere

che tu non sia stata bene con me

Ti ho sempre dato coraggio, qualche viaggio

e tante rose tra le spine

Il vero amore è una strana creatura

Stasera non mi devi cercare

Potrei starti ore appeso al collo

e spegnere il tuo bel sorriso impostore

Ma guarda quante brave persone

che riesci ad incantare con quel piagnucolio

Di chi si sa lamentare

Racconta il rimorso che fa

aver tutti gli sguardi addosso

E accorgersi che il mio non c’è

Dimmelo che

non sei la donna più giusta per me

Che ero solo uno sfizio, una conquista

il gusto dell’inizio e come

Puoi credere che tu non sia stata bene con me

Ti ho sempre dato coraggio, qualche viaggio

e tante rose tra le spine

Il vero amore

il vero amore è una gran fregatura

Lui serra le catene quando c’è via di fuga

Non ha paura di resistere

Dimmelo che

non era ancora il momento per me

Che sono stato un sfogo, un passatempo

un chiodo schiaccia chiodo e come

Puoi credere che tu non sia stata bene con me

Ti ho sempre dato coraggio, qualche viaggio

e tante rose tra le spine

Il vero amore

il vero amore è soltanto fortuna