AmaSanremo 2020 Greta Zuccoli

Dopo aver duettato con Damien Rice e essere stata corista nel tour estivo di Diodato Concerti di Un’Altra estate, Greta Zoccoli si gioca la carta AmaSanremo con il chiaro obiettivo di puntare all’Ariston.

Prosegue, quindi, il nostro viaggio alla scoperta dei giovani che prenderanno parte al programma televisivo che per 5 settimane ci farà compagnia nella seconda serata del giovedì di Raiuno.

AMASANREMO 2020 GRETA ZUCCOLI

Biografia

Greta Zuccoli ha 22 anni e ha origini napoletane. A 14 anni inizia a studiare canto moderno presso la Scuola Musicisti Associati.

In quel periodo scopre il talento di Norah Jones il canto jazz, grazie al Maestro Carlo Lomanto. Prosegue poi il percorso di studio presso il Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli, guidata della Maestra Giuppi Paone.

Insieme a Emiliano Attolini (chitarre) e Lorenzo Campese (tastiere e voce) crea la band Greta & the Wheels, con cui esplora sonorità acoustic-folk dal sapore britannico, proponendo anche brani inediti.

Ha recentemente pubblicato una curiosa cover di Grazie dei Fior, scelta da Pino Strabioli per l’omonimo programma televisivo.

Da ricordare con orgoglio il duetto con Damien Rice e quelli con Diodato, durante la recente tournée estiva.

“Sono tra i 20 semifinalisti di Sanremo ed è davvero un’emozione grande. Grazie a tutti per gli splendidi messaggi che sto ancora ricevendo. Il vostro supporto è importantissimo e significa tanto per me in questo momento. Grazie soprattutto ad @insta.otr e tutte le persone che mi stanno accompagnando in questa avventura. Adesso, al lavoro!!”

Questo il messaggio di Greta Zuccoli postato sui social.

Discografia solista

2020 – Golden Cracks – singolo

Discografia con Greta & the Wheels

2019 – Greta & the Wheels – Ep

2019 – Nitida – singolo

La canzone: Ogni cosa sa di te testo e audio

Qui il link per ascoltare il brano.

Quanto pesa, il dono

di un ricordo, dentro c’è

il tuo nome, quanto, pesa

l’odore di una notte

che non contempla il sole

Adesso che ogni cosa sa

di te, nel vuoto che hai

nascosto dentro me

cresceranno alberi infiniti che

tengono al tuo cuore

i miei saranno alberi infiniti che

cercano il tuo cuore

Tu, luce in attesa che

ad ogni cosa da colore

che va a curare il mio dolore

Che sorpresa dai miei conflitti

resto illesa, segno di rivoluzione

e cresceranno alberi infiniti che

tengono al tuo cuore

i miei saranno alberi infiniti che

cercano il tuo cuore

E adesso che ogni cosa sa di te

nel vuoto che hai

nascosto dentro me

cresceranno alberi infiniti e

arriverò al tuo cuore

i miei saranno alberi infiniti e

arriverò al tuo cuore

Foto di Riccardo Piccirillo