Måneskin: con il successo di The Loneliest arriva anche la nomination agli MTV EMA

Il 2022 dei Maneskin si avvia alla conclusione con nuove soddisfazioni grazie al singolo The Loneliest. La band è infatti stata candidata in una delle categorie principali, Best rock, agli MTV EMA.

Ricordiamo che la ballad rock lanciata lo scorso 7 ottobre (qui trovate testo, traduzione e audio del brano) ha debuttato alla grande su Spotify. Per la precisione The Loneliest è il singolo d’esordio più ascoltato al mondo su Spotify grazie a circa 6 milioni di ascolti, numeri che hanno permesso di diventare la più alta entrata della settimana nell’ambita Top Songs Global di Spotify dove ha debuttato alla posizione numero #53.

Il pezzo, pur scendendo nei giorni successivi, continua a rimanere nella Top 100 globale. Ecco il dettaglio:

8 ottobre #79

9 ottobre #73

10 ottobre #65

11 ottobre #83

Tra l’altro The Loneliest è riuscita ed entrare nelle classifiche Spotify di quasi 30 paesi anche se al momento non nelle più ambite, ovvero quelle degli Stati Uniti e del Regno unito (vedi qui per i debutti).

In ogni caso la band composta da Damiano, Ethan, Thomas e Victoria, ha ricevuto nella giornata del 12 ottobre un’altra bella notizia.

Maneskin Mtv EMA

I Maneskin sono infatti candidati nella categoria Best rock degli MTV EMA che quest’anno si svolgeranno a Düsseldorf, in Germania, domenica 13 novembre (qui i dettagli). Se la giocheranno con mostri sacri del rock internazionale ovvero: Foo Fighters, Liam Gallagher, Muse, Red Hot Chili Peppers e The Killers.

Ricordiamo insieme alcuni dei record dei Maneskin: