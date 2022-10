MTV EMA 2022, svelate le nomination. Come votare per Best Italian Act e chi sono i candidati

Torna anche quest’anno l’appuntamento con gli MTV EMA, di cui sono appena state annunciate le nomination per l’edizione 2022. Il grande evento musicale quest’anno sbarcherà a Düsseldorf, in Germania, e vedrà la partecipazione della crème de la crème del pop mainstream internazionale, compresi i nostri Måneskin, ormai lanciatissimi verso il mercato estero più di qualunque altro nostro cantante o gruppo e candidati in una delle categorie più prestigiose.

Harry Styles è il cantante che più nomination ha ricevuto grazie al suo ultimo disco Harry’s House, mentre i Måneskin sono presenti nella categoria Best Rock insieme a mostri sacri del calibro di Foo Fighters, Liam Gallagher, Muse, Red Hot Chili Peppers e The Killers.

La band di Damiano David, Ethan, Thomas e Victoria è inoltre candidata nella categoria Best Italian Act. Gli artisti nominati nella sezione che premierà il miglior artista italiano sono Ariete, Blanco, Elodie, Måneskin e Pinguini Tattici Nucleari. Anche quest’anno il quinto nominato è stato scelto dalla fanbase di MTV tramite un voting sulle Instagram Stories del profilo ufficiale di MTV Italia.

I fan hanno potuto scegliere la Wild Card tra Ariete, M¥SS KETA, La Rappresentate Di Lista, Rhove e Tananai, facendo vincere la giovane artista romana, amatissima dalla Generazione Z.

Per votare il vostro artista preferito al Best Italian Act vi invitiamo a cliccare qui.

Come seguire gli MTV EMA 2022 dall’Italia

In Italia l’evento live sarà trasmesso domenica 13 novembre a partire dalle 20.00 con il Pre Show e dalle 21.00 con il Live Show su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e VH1 (canale 167 DTT, 22 Tivùsat e Sky canale 715) con il commento in italiano e su MTV Music (canale Sky 132 e 704) in lingua originale.

Lo show sarà in simulcast su Comedy Central (canale 129 Sky e in streaming su NOW) a partire dalle ore 21.00.

Lo speciale dell’evento sarà inoltre disponibile On Demand da lunedì 14 novembre anche su Paramount+, il nuovo servizio di streaming di Paramount. Su Pluto TV, nei tre giorni che precedono l’evento, si accenderà un pop-up channel a tema EMAs, che trasmetterà in rotazione i migliori eventi musicali degli ultimi 12 mesi.