I Maneskin vincono il premio Best Alternative ai VMAs 2022: non era mai successo ad un artista italiano

Un risultato che ha a dir poco dell’incredibile. I Maneskin sono appena stati premiati agli MTV Video Music Awards 2022 nella categoria Best Alternative. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno ricevuto il prestigioso premio nel corso del pre-show dell’evento internazionale, in programma questa sera al Prudential Center in New Jersey.

Si tratta di un traguardo straordinario. Non era infatti mai accaduto che un artista italiano nella storia della musica riuscisse a sfondare un muro che sembrava essere invalicabile, come quello del mercato statunitense. Eppure, i Maneskin dopo la vittoria a Eurovision Song Contest 2021 sono riusciti in questa impresa epica, conquistando anche migliaia di fan oltreoceano.

Con la vittoria del moonperson (oggi questo è il nome assegnato a quello che un tempo si chiamava “moonman”) i Maneskin sono riusciti a battere una concorrenza decisamente agguerrita. Ecco tutti gli altri candidati nella stessa categoria:

Avril Lavigne ft. Blackbear: “Love It When You Hate Me” – Elektra Music Group / DTA Records

Imagine Dragons, JID: “Enemy” – KIDinaKORNER / Interscope Records

Machine Gun Kelly ft. Willow: “Emo Girl” – Bad Boy / Interscope Records

Panic! at the Disco: “Viva Las Vengeance” – Fueled by Ramen / Elektra Music Group

Twenty One Pilots: “Saturday” – Fueled by Ramen / Elektra Music Group

Willow, Avril Lavigne ft. Travis Barker: “G R O W” – MSFTSMusic / Roc Nation Records

Ma le sorprese potrebbero non essere finite qui. I Maneskin sono infatti candidati per il premio Best New Artist, che verrà consegnato nel corso dello show vero e proprio in onda a partire dalle 2 di notte, secondo il fuso italiano. Qui sotto tutti i nominati nella categoria per Miglior artista emergente ai Vmas 2022. Ci sono buone probabilità che possano vincere anche questo premio; la band, vi ricordiamo, è inoltre inclusa nella scaletta della serata fra i performer che saliranno sul palco.

Baby Keem – Columbia Records

Dove Cameron – Disruptor Records / Columbia Records

Gayle – Atlantic Records / Arthouse Records

Latto – Streamcut / RCA Records

Måneskin – Arista Records

Seventeen – Pledis Entertainment / Geffen Records