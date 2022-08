VMAs 2022: anche i Maneskin nella scaletta dei premi di MTV

VMAs 2022, video music awards.

Si aggiungono nuovi nomi alla scaletta dei VMAs 2022 e, tra questi, i Maneskin.

I premi saranno assegnati il 28 agosto e lo show andrà in onda in diretta da Prudential Center in più di 170 Paesi in tutto il mondo.

In Italia sarà trasmesso in diretta nella notte tra il 28 e il 29 agosto a partire dalle ore 02:00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704) e sarà anticipato dal pre-show.

BLACKPINK, Jack Harlow, Lizzo e i nostri Måneskin sono le nuove superstar mondiali che si aggiungono alla scaletta dell’evento.

La band è in nomination per due premi principali: Best New Artist e Best Alternative.

Nella prossima pagina la scaletta.