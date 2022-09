Maneskin: The Loneliest è il loro nuovo singolo. Svelata data di uscita e un’anteprima del testo

I Maneskin sono ufficialmente pronti per pubblicare il loro nuovo singolo, dopo un’estate di live e dopo il successo internazionale del loro ultimo brano Supermodel. La band romana composta da Damiano, Ethan, Thomas e Victoria pubblicherà il prossimo 7 ottobre il nuovo singolo The Loneliest, già disponibile in pre-order a questo link

Nulla è dato sapere, per il momento, sul sound del nuovo pezzo, né tantomeno se questa canzone farà parte del tanto atteso nuovo disco dei Maneskin, ideale seguito di Teatro D’Ira: Vol 1. Ad ogni modo, la band ha condiviso via social un breve estratto del testo della canzone, di nuovo interamente in inglese. Stando al pezzettino di testo pubblicato su Instagram, potrebbe (il condizionale è d’obbligo) trattarsi di una nuova ballad malinconica perfetta per la lunga stagione invernale in arrivo.

In base alle nostre fonti, sappiamo che il gruppo romano sarà a Milano il prossimo 27, 28 e 29 settembre per girare il videoclip ufficiale che accompagnerà le canzoni. Nell’attesa di ascoltarla, qui sotto trovate l’estratto del testo di The Loneliest.

Testo THE LONELIEST MANESKIN

You’ll be the saddest part

of me a part of me

that will never be mine

It’s obvious tonight is be the loneliest

You’re still the oxigen

I breathe I see your face

when I close my eyes

It’s torturous tonight

is gonna be the loneliest

Traduzione THE LONELIEST MANESKIN

Sarai la parte più triste

di me, una parte di me

che non sarà ma mia

è ovvio che questa notte sarà la più solitaria

sei ancora l’ossigeno

che respiro io vedo la tua faccia

quando chiudo gli occhi

questa notte è una tortura

sarà la più solitaria