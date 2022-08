Damiano David dei Maneskin punta alla carriera solista? Tweet, indizi e sospetti

Maneskin e Damiano David in crisi? Parliamo dell’indiscrezione del momento.

In questo periodo storico, i Maneskin stanno davvero vivendo la loro età dell’oro. La band romana, seconda classificata ad X Factor 2017 dietro a Lorenzo Licitra, sta macinando un successo dietro l’altro, in particolare all’estero dove ormai i membri della band sono lanciatissimi come nuovi divi del glam-rock e, proprio nei giorni scorsi, hanno fatto impazzire i fan in Giappone tra live in concerto ed esibizioni nei karaoke.

Eppure, secondo si vocifera che, all’interno del gruppo, ci sarebbero dei dissapori… che dietro ai sorrisi e alle feste nel backstage di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, potrebbero nascondersi antipatie e tensioni sui quali i fan del gruppo ancora sono all’oscuro.

C’è, in particolare, una voce che si sta facendo spazio sul web con sempre maggiore insistenza: Damiano David, il carismatico leader e vocalist della band, potrebbe presto lasciare il gruppo per intraprendere una carriera solista. A dirlo sarebbero i colleghi di MOW Magazine che, nelle scorse ore, ha pubblicato un interessante articolo in merito.

In ogni band che si rispetti, ad un certo punto possono emergere problemi. Ne sa qualcosa Tommaso Paradiso, da ormai diverso tempo lontano dai suoi ex colleghi Thegiornalisti. Sulle pagine di MOW leggiamo che, stando ad alcuni insider, il percorso solista di Damiano sarebbe qualcosa di cui, in realtà, si vocifera già da diverso tempo.

Ecco un estratto dell’articolo:

Il primo indizio lo ha scritto pubblicamente un ex addetto ai lavori di XFactor, spiegando che un ruolo da solista era davvero previsto nel futuro del frontman, e ben prima dell’Eurofestival. Secondo le nostre fonti, infatti, il solitario battesimo era immaginato come un possibile piano B, soprattutto qualora la faccenda in quel di Rotterdam non si fosse rivelata di felice epilogo. Insomma, se non avessero vinto non saremmo qui a parlare di Måneskin come gruppo, o almeno con Damiano come frontman.

Ma c’è dell’altro, e riguarderebbe il cambio di management che sembra essere stato risolutivo per evitare la fuga da solista del cantante. Rumors insistenti avvalorano infatti la tesi di malumori tra Damiano e l’ex manager Marta Donà, la stessa che li ha trascinati fino al tetto d’Europa. Questi parlano di dissapori legati a una direzione artistica non condivisa, e il cambio manager avrebbe almeno rimarginato tempestivamente la crisi. Non a caso è proprio grazie a Fabrizio Ferraguzzo (il nuovo manager, nda) che i Måneskin sono esplosi a livello internazionale. Ma adesso tutto sembra incrinarsi nuovamente e la possibilità di uno spaccamento si fa sempre più concreta, con la complicità (poco silente) della Soleri, come i fan sottolineano da mesi e come vi abbiamo già anticipato più volte.